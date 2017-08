Agenda, Duurzaam Geschreven op 17-8-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Mooi initiatief in Haarlem. De Initiatiefgroep Haarlem Plastic Vrij gaat samen met de acht grote culturele instellingen van Haarlem, Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem, Patronaat, Toneelschuur, Bibliotheek Zuid-Kennemerland, Teylers Museum, Frans Hals Museum | De Hallen, Hart en het Noord-Hollands Archief zich inzetten voor een plastic vrij seizoen.

In het seizoen 2017/2018 gaat men samen met Circus Circulair, Dopper, De Groene Mug, NME, Spaarnelanden en de Vishal, inzetten op het terugdringen van het gebruik van plastic.

Door allerlei activiteiten te ontwikkelen die in het teken staan van bewust omgaan met plastic moet het gebruik van plastic worden teruggedrongen.

Op de Kick-off Haarlem Plastic Vrij op vrijdagmiddag 8 september 2017 in Het Patronaat in Haarlem volgt meer informatie over de duurzame culturele agenda voor 2017/2018 wat men gaat doen om verder te verduurzamen. Uiteraard laat men ook zien hoe jíj je steentje kunt bijdragen. De deuren van het Patronaat gaan om 16:00 uur open, het programma start om 16:30 uur. U kunt zich hier aanmelden.

Niemand minder dan Merijn Tinga, beter bekend als de Plastic Soup Surfer, is één van de sprekers. Moderator van de Kick-off is Brigitte Paulissen, zij houdt zich als directeur BeterBusiness bezig met het thema duurzaamheid.