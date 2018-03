Geschreven op 15-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken, diverse provincies en gemeenten uit het hele land zetten zich gezamenlijk in voor een financieringsmodel dat kan zorgen voor verregaande verduurzaming van VvE-appartementen in Nederland. Vandaag tekenden afgevaardigden een intentieverklaring.

De landelijke initiatiefgroep wil binnen twee jaar een financieringsmodel ontwikkelen dat geschikt is voor de markt. Een belangrijke stap in de versnelling van de landelijke opgave om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen voor 2050.

Bijna 1,2 miljoen van de in totaal 7 miljoen woningeigenaren zijn verbonden aan een Vereniging van Eigenaars (VvE). Het energieverbruik maakt ongeveer 20% uit van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Verduurzaming van VvE-appartementencomplexen kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen, alsmede de revitalisering van de stedelijke leefomgeving.

Bekend is dat veel VvE-bewoners bereid zijn om te verduurzamen als dit woonlastenneutraal kan. Zeker als dit gepaard gaat met een groter wooncomfort en een mogelijk hogere waarde van de appartementen. Dit is te realiseren met gebouwgebonden financiering, zodat de particuliere woningeigenaar niet belast wordt met een extra (hypotheek)schuld. Een lening die via de servicekosten wordt betaald en dus overdraagbaar is naar de volgende eigenaar/bewoners, in ruil voor een lagere energierekening en lagere onderhoudskosten.

Diverse pilots in Assen (VvE Ellen), Leusden (Hamershof) en Apeldoorn (Lindenhove) hebben aangetoond dat verregaande verduurzaming van VvE-complexen mogelijk is.

Tot nu toe is financiering echter alleen mogelijk onder borgstelling van de lokale overheid.

Het aangaan van een landelijke samenwerking door diverse gemeenten, provincies, regio’s en de stichting Stroomversnelling, is een doorbraak in de verduurzaming van de stedelijke leefomgeving in Nederland.

Doel is een mogelijkheid te realiseren voor VvE’s om een lening met landelijke garantstelling te kunnen afsluiten voor een periode van 30 jaar, waarbij de woningen woonlastenneutraal verduurzaamd kunnen worden.

