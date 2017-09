Geschreven op 25-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Er valt in Groningen nog een wereld aan duurzaamheid te winnen. Daarom lanceren diverse ondernemingen in Groningen het digitale platform Groener Groningen.

Groener Groningen is een collectief van ondernemers dat zich specifiek richt op duurzaamheid. HOLTBAR conceptstore, KOKO TOKO, Stardust, Feel Good, PlukN, PolyWolves, NomatYoga, Beeton, Sven Flier en Kim Buining werken samen om groene ondernemingen in de spotlight te zetten.

Dit wil Groener Groningen bijvoorbeeld doen met behulp van een groene stadsgids en een app voor bezoekers en inwoners van de stad Groningen. Deze digitale gids geeft onder andere advies over waar je goed vegetarisch kunt eten en welke winkels er kwalitatieve vintage kleding verkopen. Hierop wordt beter zichtbaar hoeveel leuke, groene zaakjes Groningen eigenlijk rijk is.

Naast het in het zonnetje zetten van duurzame ondernemingen, wil Groener Groningen werken aan openheid van bedrijven over waar producten precies vandaan komen. Wat is de ecologische prijs van hun koopwaar? Het collectief is hierbij niet bang om de hand in eigen boezem te steken en kritisch na te denken over hoe duurzaam zij zelf eigenlijk zijn.

Het is voor het eerst dat zoveel lokale ondernemers in Groningen de handen ineen slaan en met open vizier het gesprek met de consument aangaan over duurzaamheid en innovatie. Zij willen graag aantonen dat duurzaamheid geen stoffig onderwerp is, maar juist inspirerend en aanstekelijk.

