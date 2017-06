Duurzaam Geschreven op 12-6-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Cradle to Cradle

Hoe duurzaam onderneemt Nederland? VPRO Tegenlicht heeft een lange traditie in het signaleren van initiatieven die duurzaamheid en ondernemerschap combineren. Maar wat als er, zoals na de mislukte overname van Unilever, kritiek ontstaat dat een bedrijf zich minder moet richten op duurzaamheid en meer op directe winst?

Is duurzaamheid leuk zolang het de aandeelhouder niets kost? Hoog tijd om duurzaam ondernemen in Nederland tegen het licht te houden.

Tien jaar geleden zond VPRO Tegenlicht Afval is Voedsel uit. Voor veel mensen het startsein om op een nieuwe manier naar duurzaamheid en economie te kijken. Het was het begin van het zogenoemde Cradle to Cradle denken in Nederland. Duurzaamheid en geld verdienen ging opeens hand in hand.

Niet alleen bedrijven gingen Cradle to Cradle ontwerpen en produceren. Ook steden als Almere, Venlo en Maastricht bouwden hele wijken en parken volgens dit concept. De gebouwen en producten worden zodanig ontworpen en geproduceerd dat ze volledig kunnen worden hergebruikt, afbreekbaar zijn en dat er tijdens de productie geen schadelijke afvalstoffen ontstaan.

