Elektrische verhuiswagens die op groene energie rijden hebben de verhuisdozen, bureaus en nucs vanaf het oude pand van Greenhost aan de Amsterdamse gracht verplaatst naar Buiksloterham.

Een gebied in Amsterdam Noord dat vol in ontwikkeling is. Langzaam komen de plantjes binnen en begint men te wennen aan het uitzicht over het honderd meter brede Johan van Hasseltkanaal.

De nieuwe behuizing in Buikslotermeer, Patch22, is een energieneutraal gebouw en is vooral gemaakt van hernieuwbare materialen. Het heeft speciale beglazing en warmteterugwinning. Het dak heeft dakbegroeiïng en zonnepanelen en er wordt regenwater verzameld en hergebruikt in een greywater systeem. Overtollige elektriciteit wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Benodigde warmte wordt opgewekt met CO2-neutrale pelletkachels – die verbranden samengeperst afvalhout. De draagconstructie en gevels van het 30 meter hoge gebouw zijn van het hernieuwbare materiaal hout. Verder zijn er flexibel ingerichte installaties. Wanneer verlegging van leidingen en kabels nodig is, kunnen delen van de topvloer worden verwijderd. Het gebouw heeft een EPC van 0,2 en een GPR-score van 8,9.

Dit gebied in Amsterdam was vroeger de thuishaven van zware industrie; zoals de eerste Fokker-vliegtuigfabriek, een Shell laboratorium, grote scheepswerven en andere productiewerkzaamheden. Nadat de industrie langzaam vertrok kwam het zwaar vervuilde terrein leeg te staan. Sinds 2008 wordt de Buiksloterham langzaam getransformeerd naar een gebied waar duurzaam wonen en werken samen gaan. De oude gebouwen worden hergebruikt en er zijn meerdere zelfbouwkavels. Hier kunnen bewoners zelf hun eigen huis bouwen. De verwachting is dat rond 2030 het gebied helemaal af zal zijn.

