Geschreven op 20-7-2017 - Erik van Erne.

Gelderland is koploper in de biobased economy in Nederland. Dat blijkt uit een rapport dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) heeft uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van EZ. Meer dan een kwart van alle biobased projecten in Nederland wordt uitgevoerd in Gelderland.

In een Biobased Economie worden fossiele grondstoffen vervangen door groene grondstoffen, oftewel biomassa. In de afgelopen 6 jaar zijn 1.300 projecten uitgevoerd om de biobased economie te stimuleren. Ruim 25% van die projecten is uitgevoerd in de provincie Gelderland. Voorbeelden zijn de biologisch afbreekbare koffiecups van Peeze, de verwerking van natuurvezels zoals gras en tomatenafval in de papierindustrie en de proeftuin voor de Groene Eiwitversneller in Twello.

De inzet van hernieuwbare grondstoffen en het hergebruik van materialen leidt tot nieuwe economische kansen. Door slimmer gebruik te maken van schaarse grondstoffen verdienen biobased investeringen produceren zichzelf weer terug. Vooral in innovatieve nichebedrijven kunnen biobased producten goed ontwikkeld worden, omdat zij maatwerk maken voor de maakindustrie. Gelderland heeft veel van deze ‘verborgen kampioenen’, die marktleider zijn in een uniek industrieel product.

In 2030 moet de circulaire economie in Gelderland zorgen voor 700 miljoen euro extra omzet, 5000 nieuwe banen en 50% minder grondstofgebruik in de industrie. Zie: Rapport Monitoring Biobased Economie (PDF) en Monitoring biobased economy in Nederland 2016: Biobased Economy (BBE) Groeit Gestaag

