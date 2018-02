Duurzaam Geschreven op 9-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Deze week is de tweede editie van de Nederlandse FSC Design Award van start gegaan. Meubelmakers op Nederlandse mbo-scholen worden uitgedaagd om Hollands beukenhout een fris imago te geven.

De winnaar mag onder professionele begeleiding aan de slag met een limited edition van zijn of haar ontwerp. Met de FSC Design Award 2018 willen FSC Nederland en Staatsbosbeheer leerlingen enthousiasmeren voor lokaal duurzaam hout, en beukenhout in het bijzonder.

De aftrap van de wedstrijd vond deze week plaats in het FSC-gecertificeerde Mastbos in Breda, waar leerlingen van Summa College Eindhoven en het Hout- en Meubileringscollege Amsterdam en Rotterdam rondgeleid werden door boswachters van Staatsbosbeheer. Meubelmakers mogen namelijk nog best wat vaker het bos in, vindt Annemieke op ‘t Hof van Staatsbosbeheer. “Deze groep werkt elke dag met hout, maar de verbinding met het bos voelen zij niet altijd even sterk. Dat is jammer, want wie het hele plaatje ziet, doet inspiratie en inzichten op en maakt dan andere overwegingen.” Zo richt de FSC Design Award zich dit jaar specifiek op Hollands beukenhout. “De beuk groeit veel in ons land, maar we benutten haar hout nog niet in de volle breedte. Dat terwijl het een harde, goed bewerkbare houtsoort is. Daarvan kunnen we ook meubels maken!”

Met de Design Award willen de organisaties ook een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van duurzaam design. Liesbeth Gort, directeur van FSC Nederland: “We zien dat de verduurzaming van materialen steeds belangrijker wordt in de meubelsector. Het mooie aan hout is: dat is al een duurzaam materiaal! De fabriek voor Hollands hout is namelijk gewoon het bos om de hoek. Met de FSC Design Award willen we hier op een frisse manier aandacht aan geven.”

De FSC Design Award is een wedstrijd voor leerlingen meubelmaken en aanverwante studies aan mbo-scholen in Nederland. De opdrachts is: Ontwerp uit beukenhout een functioneel product voor binnen of buiten. Je maakt deze opdracht individueel of in een duo. Je ontwerp bestaat overwegend uit beukenhout. Je mag daarnaast gebruikmaken van andere materialen. Je prototype en toelichting worden door een professionele jury beoordeeld.

Je kunt meedoen aan de FSC Design Award tot juni 2018. Schrijf je in via het formulier. In juni of juli 2018 pitchen de geselecteerde ontwerpers hun concept voor de jury en kiest deze een winnaar uit.

De FSC Design Award is een project van FSC Nederland en is dit jaar in samenwerking met Staatsbosbeheer, Intratuin, Binthout en Ontwerpstudio van Swam.

