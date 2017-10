Duurzaam Geschreven op 13-10-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Van zondag 1 tot en met zaterdag 14 juli 2018 reist Friesland zonder een druppel benzine of diesel. Vanaf de provinciegrenzen zullen elektrische en groengasauto’s, deelauto’s, segways, ligfietsen, elektrische boten, bussen en fietsen samen met bijzondere voertuigen het verkeersbeeld bepalen. Het worden twee weken feest zonder een druppel benzine of diesel!

De Elfwegentocht is onderdeel van het Culturele Hoofdstad-project Fossielvrij Friesland.

In Wolvega is bij afrit 8 op de A32 het eerste officiële overstappunt voor de Friese Elfwegentocht gemarkeerd. Van 1 tot en met 14 juli, als heel Friesland reist zonder druppel benzine of diesel, kunnen bezoekers en Friezen hier overstappen op elektrisch vervoer, fiets of OV. Dat heeft de organisatie van de Elfwegentocht in samenwerking met Rijkswaterstaat bekendgemaakt.

Wie tijdens de Elfwegentocht bij de provinciegrens arriveert in een voertuig op fossiele brandstof en verder wil reizen, kan op diverse plekken overstappen. Op een elektrische taxi, e-scooter, de trein, fiets, e-bike, Segway, groengaspendelbus naar trein of elektrische deelauto.

De gast in Friesland kan ook een lift aannemen van een van de vele elektrische auto’s waarmee particuliere chauffeurs uit het hele land bezoekers én Friezen zullen rondrijden. Het eerste overstappunt is nu bekend; meer plekken zullen volgen.

Op 10-10, de Dag van de Duurzaamheid, hebben zes Colleges van Bestuur van de Friese mbo- en hbo-opleidingen de aftrap geven voor een duurzaam schooljaar 2017-2018, waarbij duurzaamheid een belangrijke plek krijgt in het curriculum. Heel concreet bekrachtigen zij ook hun inzet voor een succesvolle Friese Elfwegentocht. 50.000 studenten zullen bijdragen, bijvoorbeeld door elektrische voertuigen te bouwen of door te helpen evenementen te organiseren en bekendheid te geven aan de tocht. Dit alles om zowel de Friezen als de rest van Nederland te inspireren tussen 1 tot en met 14 juli duurzaam te reizen.

De bekendmaking door de Colleges van Bestuur werd omlijst met een optreden van de Friese zangers en componisten Syb van der Ploeg, Piter Wilkens en Johannes Rypma, die hier het Elfwegentocht-lied lanceren.

