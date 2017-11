Duurzaam Geschreven op 17-11-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Het ontwerp voor de parkeergarage met een Park&Ride (P+R) aan het Berlijnplein in Leidsche Rijn Centrum is vastgesteld.

De parkeergarage wordt duurzaam door tijdens de bouw gebruik te maken van duurzame materialen. Ook komen er zonnepanelen op de bovenste verdieping en is een deel van de garage bestemd voor elektrische auto’s.

De parkeergarage komt aan het Berlijnplein in Leidsche Rijn Centrum, direct naast het trein- en busstation Utrecht Leidsche Rijn. De garage biedt met name plek aan bezoekers van het Berlijnplein, bioscoop Cinemec, RAUM en bezoekers van bewoners van de toekomstige woningen in Leidsche Rijn Centrum Oost, die de komende jaren gebouwd gaan worden. De parkeergarage heeft ook een P+R. De P+R biedt automobilisten vanuit de richting Amsterdam de mogelijkheid om de auto hier te parkeren en over te stappen op trein, bus of fiets naar het centrum van Utrecht.

Er worden 620 parkeerplaatsen gerealiseerd. Hiervan zijn er 50 voor de P+R -voorziening. Als in de toekomst meer parkeerruimte nodig is, dan is het mogelijk dat de parkeergarage met maximaal twee bouwlagen wordt uitgebreid.

De bouw start naar verwachting medio 2018 zodat in de zomer van 2019 in de parkeergarage geparkeerd kan worden.

