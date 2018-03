Geschreven op 29-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Elk bedrijf uit zichzelf in een andere stijl en probeert de werkkleding van de werknemers op de werkvloer zo passend mogelijk te maken aan de huisstijl. Wat is het verhaal achter de kleding?

Kleding kan worden geproduceerd onder verschillende arbeidsomstandigheden. Zo is het bekend dat er in een land als Bangladesh der mate slechte omstandigheden waren dat het zelfs onveilig was om te werken. Gelukkig zijn er ook bedrijven die zich wel inzetten voor wat zij noemen “schone” kleding. Al meer dan zestig kledingmerken zetten zich vrijwillig in voor een duurzamere en eerlijkere kleding- en textielsector.

Grote bedrijven zoals Adidas, H&M en Puma proberen te werken aan een leefbaar loon en betere omstandigheden voor de werknemers. Ook kleine bedrijven leveren hun bijdragen aan een betere sector. De winkelmedewerkers en de bedrijfskleding zijn namelijk het beeld van het bedrijf.

De bedrijven die kleding fabriceren in ontwikkelingslanden proberen het te verduurzamen en veiliger te maken door bijvoorbeeld kinderarbeid te stoppen, brandveiligheid aan te scherpen en milieuvriendelijker te werk te gaan. Deze beleidsplannen worden voor een onafhankelijke secretariaat bij de Sociaal Economische Raad beoordeeld.

In de loop van de jaren is de vraag naar “schone” kleding gestegen. Men is zich er bewuster van wat het traject is dat zich afspeelt voor de aankoop van de kleding. Bedrijven spelen hier op in door maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Zowel bedrijven als consumenten zien hier het resultaat van.

Ook ondersteunende bedrijven proberen op MVO-wijze een bijdrage te leveren aan het duurzaam onderhouden van textielwaren. Zo werkt het bedrijf Berendsen om bedrijfskleding circulair in te zetten. Zij geloven dat alleen door verantwoord maatschappelijk te ondernemen je als bedrijf in staat bent om je bestaande klanten te behouden en nieuwe klanten aan te trekken.