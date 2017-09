Duurzaam Geschreven op 21-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Op zaterdag 14 oktober 2017 vindt van 13.00 tot 17.00 uur het evenement Duurzaam020 – Hoe dan? plaats in de Westergasfabriek in Amsterdam.

Het evenement waar je bij moet zijn als je van je stad houdt en wilt verduurzamen op je eigen manier. Duurzaamheid is namelijk voor iedereen anders. Samen naar een toekomstbestendige stad!

Tijdens Duurzaam 020 kom je te weten op welke manier jij kan verduurzamen, maar je kunt ook meteen aan de slag! Ook voor kids. Van workshops en challenges tot lezingen en informatie over subsidies. Van food en fashion tot mobiliteit en duurzame energie. Het evenement is voor iedereen toegankelijk en de toegang is gratis.

