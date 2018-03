Geschreven op 12-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Wat gebeurt er in Overijssel allemaal op het gebied van duurzaamheid? Veel. De provincie Overijssel heeft Duurzaam Overijssel online gezet waar duurzame Overijsselse initiatieven in de etalage worden gezet. Doel van de site is om inwoners, bedrijven en andere instellingen te inspireren zelf actief aan de slag te gaan met verduurzaming.

De provincie Overijssel streeft als aanjager van verduurzaming naar een mooi, leefbaar en toekomstbestendig Overijssel. Dit gebeurt over de volle breedte van de beleidsterreinen, zoals nieuwe energie, agro&food, duurzame mobiliteit, circulaire economie, natuur, ruimtelijke ordening en asbest. Uiteraard kijkt de provincie ook naar de eigen gebouwen en voertuigen.

Duurzaam Overijssel heeft een dynamisch karakter. Het is de bedoeling dat er steeds weer nieuwe verhalen verschijnen. De verhalen gaan vooral over inwoners en bedrijven in de provincie, en hun ideeën en projecten. De verhalen worden ook gedeeld via de sociale media van de provincie. De initiatieven die worden beschreven zijn uiteenlopend, en sluiten aan bijna alle beleidsterreinen van de provincie. Van energiebesparing tot duurzaam bodemgebruik in de landbouw, van maatregelen tegen de klimaatverandering tot het beter benutten van wegen, en van duurzame natuurontwikkeling tot circulaire economie.

De animo om duurzamer te leven wordt steeds groter. Ook in de provincie Overijssel. De provincie wil inwoners en bedrijven uitdagen en inspireren om te investeren in duurzame oplossingen. Daarnaast kijkt de provincie zelf ook hoe zij haar projecten en investeringen zo duurzaam mogelijk kan uitvoeren. Dit draagt bij aan een aantrekkelijker leefomgeving en biedt bovendien kansen voor economische groei, twee belangrijke drijfveren van de provincie.

