Duurzaam Geschreven op 12-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Ons consumptiegedrag moet op de schop. We weten immers welke schade en ellende we veroorzaken aan het klimaat met het eten van vlees, het kopen van luxegoederen en citytrips.

Hoe krijgen we de broodnodige gedragsverandering voor elkaar zonder veel comfortverlies? Over de dagelijkse dilemma’s en hoofdbrekens van de Groenmens.

Hoe maken we het groene, goede leven voor iedereen toegankelijk? En niet alleen voor hen die het kunnen betalen, diegenen die hun boodschappen doen bij de Groene Slager, ecologische designmeubelen kopen of zich een Tesla kunnen veroorloven. Een reis langs mensen die worstelen met het maken van de juiste keuzes bij het terugdringen van hun ecologische voetafdruk. En zelfs in klimaattherapie gaan om hun ‘ecopaniek’ onder ogen te komen.

Met: Green Evelien (ecologisch inspirator), Renee Lertzman (klimaatpsycholoog), Babette Porcelijn (ontwerper) en Thiëmo Heilbron (ecoloog, oprichter Fawaka).

VPRO Tegenlicht Worsteling van de Groenmens wordt uitgezonden op zondag 18 maart om 21.05 uur op NPO 2.

Zie ook: Smeltend Zwitserleven by VPRO Tegenlicht – Groene Vliegtuigpioniers: Vliegen Wordt Elektrisch by VPRO Tegenlicht –Tegenlicht Kort: Breekt Duurzame Energie Definitief Door? De Doorbraak van Duurzaam – Paar Graden Minder: Haalbare Scenario’s voor Halveren CO2-uitstoot by VPRO Tegenlicht – De Klimaatzaak by VPRO Tegenlicht – Tegenlicht Talk over de Kantelperiode in Nederland en de Kantelaars by Jan Rotmans – Fossielvrij: De Invloed van de Divestment Beweging bij VPRO Tegenlicht – Tegenlicht Thema: De Groene Transitie Reeks – Tegenlicht: Afval = voedsel – Tegenlicht Lab: Het Einde van Bezit – The Next Economy by Thomas Rau – The Rise Of Vertical Farming by VPRO Backlight