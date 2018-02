Duurzaam Geschreven op 20-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Beatrix en Prinses Mabel zijn woensdagmiddag 21 maart 2018 aanwezig bij de uitreiking van de vierde Prins Friso Ingenieursprijs. Deze vindt plaats op de Faculty of Science and Engineering van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) reikt de Prins Friso Ingenieursprijs uit aan de Ingenieur van het Jaar 2018. Ingenieurs die zich onderscheiden in expertise, innoverend vermogen, maatschappelijke impact en ondernemerschap komen in aanmerking voor deze prijs.

De drie finalisten zijn: ir. ing. Sander den Blanken, directeur bij Arup; dr. ir. Jan Klok, procestechnoloog bij Paqell en projectmanager bij Wetsus; en dr. eng. Nima Tolou, assistent-professor Precision and Microsystems Engineering aan de TU Delft en oprichter van Flexous. De prijsuitreiking vindt plaats bij het Groningen Engineering Center van de Rijksuniversiteit Groningen.

Naast beoordeling door een vakjury kan het publiek vanaf vanaf 19 februari tot en met 18 maart stemmen. De winnaar van de Prins Friso Ingenieursprijs mag zich een jaar lang Ingenieur van het Jaar noemen. Micaela dos Ramos, directeur KIVI: “De Prins Friso Ingenieursprijs is de belangrijkste prijs voor ingenieurs in Nederland. Als KIVI zetten we hiermee briljante ingenieurs op een podium en laten de maatschappelijke waarde van hun werk zien.” De prijs voor het aanstormend talent gaat dit jaar naar ing. Korné Walhout (27) die werkte aan de berging van de Costa Concordia en het crisismanagement op Sint Maarten na orkaan Irma. Hieronder meer informatie over de drie finalisten voor de Prins Friso Ingenieursprijs.

Als algemeen directeur van Arup Nederland erkent ir. ing. Sander den Blanken (44) de maatschappelijke opgave van het (her)ontwikkelen, reconstrueren en innoveren van het materiaal staal door gebruik te maken van de circulaire mogelijkheden. Sander heeft een enorme schat aan kennis, en durft het aan om nieuwe technieken en werkvelden te verkennen. Onder zijn leiding excelleert Arup in toegepaste innovaties, waar de traditionele oplossingen niet meer voldoen of waar duurzamere oplossingen worden gevraagd. In zijn rol als directeur stimuleert hij de toepassing van nieuwe materialen en nieuwe ontwerptechnieken. Zijn technisch vernuft toonde de civiel ingenieur onder andere bij de renovatie van de Galecopperbrug in Utrecht. Onder zijn leiding won Arup datzelfde jaar de Nationale Staalprijs voor de Paleisbrug in Den Bosch.

Naast uitzonderlijke expertise in de biotechnologische ontzwaveling van gasstromen weet dr. ir. Jan Klok (34) theoretische inzichten te valoriseren door snelle omzetting van onderzoeksresultaten naar de praktijk. Momenteel werkt hij als procestechnoloog bij Paqell en is hij projectmanager bij Wetsus, European Centre of Excellence for Sustainable Water Technology in Leeuwarden. Bij Wageningen University & Research is hij gastonderzoeker. Jan zorgt voor een vergroening, onder andere binnen de traditionele olie & gassector. De verbeteringen van het Thiopaq-proces die door Jan tot stand zijn gekomen, zorgen voor een ontzwavelingstechnologie die minder milieubelastend is dan andere ontzwavelingstechnieken. Voor de maatschappij is schone lucht een continue noodzaak, net als het hergebruik van zwavel in de landbouw. De komende jaren wordt een groot tekort van zwavel in de landbouw voorspeld. Het Thiopaq-proces waar Jan mee werkt biedt hiervoor een duurzame en economische oplossing.

Dr. eng. Nima Tolou (35) is universitair docent in precisiemechatronica aan de TU Delft en medeoprichter van de start-up Flexous. Nima gebruikte zijn kennis van elastische mechanismen en MEMStechnologie voor het ontwikkelen van een horloge met een compleet nieuw tijdmechanisme in een hecht team met de LVMH Watch Division (TAG Heuer/Zenith) en Flexous. Nima heeft het vermogen om maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen te zien en te combineren tot aansprekend onderzoek. Hij is pas tevreden als dit niet alleen tot innovatie leidt maar ook tot producten die mensen blij maken en de wereld een stukje beter. Nima richt zich in zijn onderzoek op het terugwinnen van energie uit langzame bewegingen zoals uit voertuig- of menselijke beweging, wat zeer relevant is voor moderne draagbare medische apparatuur (wearables). Zo werkt hij momenteel aan de energy harvester; een apparaatje dat trillingen omzet in gratis stroom, bijvoorbeeld wanneer het trilt door een langsrijdende auto of doordat het op een machine staat.

Naast de titel Ingenieur van het Jaar wordt dit jaar tijdens de Dag van de Ingenieur ook een prijs voor Aanstormend Talent uitgereikt. Deze prijs gaat naar ing. Korné Walhout, Algemeen Directeur bij het Zeeuwse Ingenieursbureau Walhout Civil BV. Ing. Korné Walhout (27) is een zeer gedreven waterbouwer en ondernemend ingenieur. Hij werkte de afgelopen jaren aan spraakmakende projecten, waaronder de berging van de Costa Concordia en het crisismanagement, het herstel van havens, vaargeulen en waterkeringen op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius na orkaan Irma. Hij bezit een grote kennis op het grensvlak tussen het maritieme en de waterbouwkunde en voegt daar innovaties aan toe, zoals vernieuwende digitalisering. Hij weet contacten te leggen om oplossingen te zoeken voor complexe problemen. Met enorm doorzettingsvermogen bouwde Korné het succesvolle Ingenieursbureau Walhout Civil BV in Terneuzen op.

Ingenieurs die zich onderscheiden in expertise, innoverend vermogen, maatschappelijke impact en ondernemerschap komen in aanmerking voor de jaarlijkse Prins Friso Ingenieursprijs. Prins Friso was ingenieur lucht- en ruimtevaarttechniek en werktuigbouwkunde. Daarnaast was hij in het bezit van een diploma bedrijfseconomie. Deze door Prins Friso zo nadrukkelijk gekozen combinatie van competenties maakten hem als ingenieur uniek. Zijn inspirerende nalatenschap aan de ingenieurswereld maakt het bijzonder passend om de Ingenieur van het Jaar te eren met de Prins Friso Ingenieursprijs. Prins Friso was tevens zeer gewaardeerd lid van KIVI. KIVI heeft besloten de Dag van de Ingenieur op 21 maart 2018 plaats te laten vinden bij het Groningen Engineering Center van de Rijksuniversiteit Groningen.

