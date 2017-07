Duurzaam Geschreven op 16-7-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Het gebied rond de Deken van Somerenstraat in Eindhoven wordt herontwikkeld volgens het plan Nieuw Bergen. Enkele gemeentelijke panden zullen plaatsmaken voor opvallende nieuwbouw naar ontwerp van MVRDV. De scherp gevormde nieuwe bebouwing bestaat uit een lager groot volume en een losstaande hoogbouw aan de Edenstraat.

Het ontwerp voorziet in veel licht en lucht, groene daken, zonnepanelen en groen in de openbare ruimte. De plannen worden de komende tijd nader uitgewerkt. Naar verwachting wordt in 2019 met de bouw gestart.

SDK Vastgoed, een werkmaatschappij van VolkerWessels, mag het gebied rondom de Deken Van Somerenstraat gaan herontwikkelen. Drie gemeentelijke panden en het parkeerterrein worden aan de ontwikkelaar verkocht. Het plan Nieuw Bergen onderscheidt zich door onder andere de structuur van het stedenbouwkundige ontwerp en de zeer bijzondere gebouwontwerpen.

Duurzaamheid is in brede zin toegepast en zeer zichtbaar. Voorbeelden hiervan zijn de groene daken, de zonnepanelen en het toevoegen van groen in de openbare ruimte. Nieuw Bergen, een eigentijds en vooruitstrevend stadsdeel met dorpse geborgenheid in het hart van Eindhoven. Een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving waar je wordt verrast door uitzonderlijke architectuur en design. Maar bovenal een plek waar duurzaamheid zichtbaar het uitgangspunt is.

