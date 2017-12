Geschreven op 4-12-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

De Keurmerkenwijzer van Milieu Centraal geeft informatie over zo’n 250 keurmerken en logo’s die iets zeggen over milieu, dierenwelzijn en/of mens & werk.

Milieu Centraal beoordeelt hoe streng de eisen van de keurmerken en logo’s zijn en of de controle goed is. Bij keurmerken logo’s op voeding brengt Milieu Centraal ook in kaart of ze transparant zijn in hun informatie en verslaglegging.

In de Keurmerkenwijzer vind je alleen keurmerken en logo’s die over duurzaamheid gaan, of die mensen met duurzaamheid in verband zouden kunnen brengen. Andere keurmerken bijvoorbeeld over gezondheid of veiligheid, zoals het Politiekeurmerk Veilig Wonen beoordeelt Milieu Centraal niet.

De hoogste score op elk onderdeel is 5 blokjes, de laagste 0. De score op controle wijkt hiervan af: die gaat in 3 blokjes. Als een criterium niet van toepassing is, staat er n.v.t. Zo kun je groente niet beoordelen op dierenwelzijn. Als een score nog vastgesteld moet worden, staat er n.t.b. (nog te bepalen).

In de Keurmerkenwijzer vind je ook bedrijfslogo’s, paraplulogo’s en andere plaatjes die op verpakkingen staan en iets over duurzaamheid zeggen.

De plaatjes en praatjes vliegen je om de oren in de supermarkt. Met de 11 top keurmerken wordt bewust boodschappen doen een stuk makkelijker. Wil jij het praatje achter het plaatje weten? Check het keurmerk op de Keurmerkenwijzer of download de app Android of iPhone.

Topkeurmerken zijn koplopers onder de keurmerken op voeding. Zij stellen de hoogste eisen op het gebied van milieu, dierenwelzijn en mens&werk. Dit betekent niet dat alle producten met één of meer topkeurmerken 100% duurzaam zijn. Door deze producten te kopen, draag je bij aan het proces naar een duurzamere voedselketen. Ook twee buitenlandse keurmerken behalen de hoogste score: het Duitse Naturland biologische vis en het Zweedse KRAV. Ook deze keurmerken kun je in Nederlandse winkels aantreffen.

De elf topkermerken zijn:

ASC is een keurmerk voor gekweekte vis, schaal- en schelpdieren. Het keurmerk wordt beheerd door de Aquaculture Stewardship Council. ASC is één van de topkeurmerken voor kweekvis.

Beter Leven is een keurmerk van de Dierenbescherming. Het zegt iets over dierenwelzijn. Er zijn drie niveaus: 1, 2 of 3 sterren. Op doosjes eieren en op bewerkte producten waar eieren inzitten (zoals eiersalade). Bij bewerkte producten moet minstens 95% van de dierlijke ingrediënten aan de eisen van Beter leven voldoen.

Demeter is het keurmerk van de biologisch-dynamische landbouw. Demeter is één van de topkeurmerken voor aardappels, groente en fruit. Je vindt het keurmerk op allerlei soorten biologisch-dynamische producten. ?

Fairtrade biedt boerenorganisaties gegarandeerde prijzen en geeft coöperaties ontwikkelpremies voor gezondheid, onderwijs en bedrijfsvoering. Het stelt ook milieu-eisen.Het Fairtrade keurmerk is begonnen als het Max Havelaar keurmerk (sinds 1988). In de jaren 90 hebben andere landen in Europa en Noord-Amerika het Max Havelaar initiatief overgenomen. In 1997 is ervoor gekozen om de verschillende internationale initiatieven onder een noemer verder te laten gaan. Dit is het keurmerk Fairtrade geworden. In Nederland komt het Fairtrade logo ook voor met de naamgeving Fairtrade Max Havelaar Netherlands.

Bionext, het Europese keurmerk voor biologisch is een keurmerk van de Europese Unie (EU) voor biologische producten, in dit geval eieren. Het Europees keurmerk voor biologische eieren is een topkeurmerk: het is één van de beste keurmerken voor eieren. Elk EU-land wijst een onafhankelijke geaccrediteerde organisatie aan die verantwoordelijk is voor de controle. In Nederland is dat Skal.

EKO is een topkeurmerk voor biologische producten in Nederland. De eisen zijn dezelfde eisen als het Europese keurmerk voor biologische landbouw, waarvan EKO een van de grondleggers is. Daarbovenop stelt EKO sinds maart 2016 de aanvullende eis dat boeren, verwerkers en handelaren elke 3 jaar concrete verbeterdoelen formuleren op ten minste 2 duurzaamheidsthema’s uit de EKO-code.

Milieukeur staat op producten die het milieu minder zwaar belasten dan vergelijkbare producten. Milieukeur heeft een brede benadering van verduurzaming van producten en diensten. De criteria van Milieukeur hebben betrekking op de hele levenscyclus van het product of de dienst. Een aantal van de duurzaamheidsthema’s die Milieukeur belangrijk vindt zijn: Arbeidsomstandigheden, Emissie broeikasgassen, Energie en watergebruik, Verpakking en afval , Biodiversiteit, Dierenwelzijn, Gewasbescherming.

MSC is een internationaal topkeurmerk voor duurzaam gevangen wilde vis van de Marine Stewardship Council, een internationale onafhankelijke organisatie om het leven in de zee te beschermen. Het keurmerk staat op wilde vis en producten waarin die verwerkt is.

Rainforest Alliance is het keurmerk van de gelijknamige wereldwijde organisatie voor natuurbehoud en betere sociale omstandigheden in landbouw, bosbouw en toerisme. Rainforest Alliance werkt met allerlei producten. Het keurmerk is in Nederland te vinden op onder meer koffie, thee, chocolade, bananen en ander fruit, vlees en specerijen.

UTZ is een keurmerk op koffie, thee, chocolade en hazelnoten. UTZ stimuleert duurzame landbouw en een betere toekomst voor boeren en arbeiders, hun families en het milieu.

RSPO Certified Sustainable Palm Oil keurmerk geeft aan dat minimaal 95% van de palmolie in een product duurzaam is geproduceerd. Het is een keurmerk van RSPO (Roundtable for Sustainable Palm Oil). Dit is een internationale organisatie waar bedrijven en milieuorganisaties (waaronder het WNF en Oxfam Novib) zich inspannen om de palmolieteelt wereldwijd duurzamer te maken.

Naturland Aquakultur is een Duits topkeurmerk voor biologische gekweekte vis, schelp- en schaaldieren. Het geeft dezelfde garanties als het Europese keurmerk voor biologische vis en stelt daarbovenop sociale eisen. Naturland Aquakultur volgt op sociaal gebied acht internationaal erkende ILO-normen. Biologische viskweek garandeert altijd goede kweekomstandigheden en stelt als enige viskeurmerk minimumeisen aan dierenwelzijn. Biologische vis is te koop in sommige natuurvoedingswinkels, en soms in supermarkten.

Krav is een Zweeds keurmerk voor biologische landbouw. Krav geeft in ieder geval dezelfde garanties als het Europese keurmerk voor biologisch. Daarbovenop stelt het keurmerk een aantal strenge, aanvullende eisen voor milieu, dierenwelzijn en mens & werk. Zo is het verplicht om groene stroom te gebruiken en moeten bestuurders van vrachtwagens een cursus hebben gevolgd in zuinig rijden.

