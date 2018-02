Geschreven op 28-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Ben je dol op eten? Hou je van een mooi glas wijn? Voel je je graag fit en energiek? Ik óók! Ik ben een smulpaap eerste klas, en heb geleerd om gezond en gebalanceerd door het leven te gaan met groente, fruit, peulvruchten, granen en noten als basis.

Met de Hippe Vegetariër geef ik je oneindig veel inspiratie om gezond bourgondisch te genieten – zowel thuis als uit. Wie je ook bent en wat voor leefstijl je ook hebt, je vindt een recept dat bij je past met oneindig veel variaties.

Daarnaast laat ik je zien dat vegetarisch eten op niveau ook buiten de deur mogelijk is met mijn hippe vegetarische tips door heel Nederland voor ontbijt, koffie, lunch, borrel en diner. Laat je verrassen door de hippe vegetariër en ga gezond, bewust en vrolijk door het leven!

Isabel Boerdam, communicatie professional, begon in september 2013 food & lifestyle blog De Hippe Vegetariër. Inmiddels is een heel team van redacteuren en gastbloggers verantwoordelijk voor de inhoud. Haar eerste boek met dezelfde titel als het blog is een verzameling recepten, volledige menu’s, vleesvervangers en tevens een beschrijving van hippe vegetarische hotspots in alle provincies van Nederland.

Het boek de Hippe Vegetariër geeft goede basisrecepten, met daarbij heel veel variatiemogelijkheden. Uitgangspunt zijn zeven volledige menu’s met ieder een thema, zoals drukke dag, sportdag of feest. Je begint met een goed gevulde voorraadkast volgens de lijst in het boek en vervolgens kun je eindeloos variëren. Handig zijn ook de tips onder het kopje ‘niet koken maar kopen?

De schrijfster wijst op goede winkeltjes, webshops of verantwoorde supermarktketens waar je lekkere en gezonde producten zonder schuldgevoel kunt kopen of bestellen als zelf klaarmaken een keer niet lukt. Een handleiding voor de trendy vegetariër met een druk bestaan die zonder te veel moeite gezond en lekker wil eten.

