Duurzaam Geschreven op 23-8-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Van een klein, vol, stedelijk land als het onze zou je verwachten dat het een koploper op gebied van duurzame energie en innovatie is.

Anno 2017 valt dat vies tegen. Gaswinning in Groningen, volop draaiende -verouderde- kolencentrales: Nederland draait nog op een fossiele economie.

Hoewel de overheid aangeeft het Parijs Akkoord te willen nastreven trokken in april al 90 hoogleraren aan de bel: via deze route gaan we de doelstellingen niet halen. Drastische verandering lijkt dus op zijn plek. Maar hoe?

Hoe verduurzaamt Nederland? Wat moet het nieuwe kabinet aan innovatie op dit gebied doen? Hoe beïnvloeden dringende maatschappelijke issues als Groningen en het sluiten van kolencentrales het nationale beleid?

Pier Vellinga, hoogleraar Klimaatverandering, Annemieke Roobeek, hoogleraar Strategie en Transformatie Management bij de Nyenrode Business Universiteit, Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid GroenLinks, en Marco Visscher, journalist en co-auteur van Ecomodernisme: Het nieuwe denken over groen en groei, gaan hierover onder leiding van Max van Weezel met elkaar in debat op woensdag 6 september 2017 van 17.15 tot ca. 18.30 uur in het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

Aanmelden is niet vrijblijvend. Het Montesquieu Instituut rekent op uw komst. U kunt zich hier aanmelden. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via e-mail.