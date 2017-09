Duurzaam Geschreven op 22-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Biolicious is dé jaarlijkse eco-beurs die draait rond biologische, natuurlijke, duurzame en groene producten. Vanaf dit jaar doe je er dus niet alleen inspiratie op over duurzaam leven maar ook omtrent duurzaam bouwen en wonen.

Ontdek een wereld vol bio-, eco-, natuurlijke, duurzame en groene producten.

Het alsmaar groter wordend besef dat er spaarzamer moet worden omgesprongen met natuurlijke bronnen, zorgt voor een groeiende interesse in biologische, ecologische, natuurlijke, duurzame en groene producten. Ontdekken, uitproberen, informeren en inspireren…het kan allemaal tijdens Biolicious op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober in Antwerp Expo. Een uitgebreid programma van kookdemonstraties, workshops, lezingen en ateliers zorgt ervoor dat iedereen nieuwe en frisse inspiratie kan opdoen.

Ga je bouwen of renoveren en wil je het op een milieuvriendelijke manier aanpakken? Kom dan zeker naar EcoWonen. Op dit nieuwe beursluik van de Biolicious beurs vul je jouw dag met een wandeling tussen de beursstanden, een bezoekje aan de adviescorner of de talrijke demo’s, workshops en lezingen.

EcoWonen wordt georganiseerd in samenwerking met VIBE en Pixii. De standhouders komen uit verschillende sectoren: gezond en milieuverantwoord (ver)bouwen, hernieuwbare energie, ventilatie en verwarming, groendaken, ramen en deuren, zonnepanelen en -boilers, houtbouw, interieur, isolatie en luchtdichtheid, aannemers, installateurs, architecten.

EcoTuinieren is tuinieren met de focus op duurzaamheid. Heb je interesse in ecologisch tuinieren? Hiervoor kan je voortaan ook terecht bij Biolicious. Sterk inhoudelijk onafhankelijk programma over ecologie en tuin. Met interessante lezingen, tests, workshops en demo’s. Face-to-face contact met deelnemende bedrijven. Samenwerking met dé sectororganisatie Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren).

Deelnemende bedrijven zijn actief in o.a. volgende sectoren: Organische meststoffen, natuurlijke bestrijdingsmiddelen, kringloopcomposteren, vierkantemetertuinen, dak- en venstertuinen, biologische zaden, tuinmaterialen, buurderijen, etcetera.

Zie ook: De Ecotuin Dagen in Nederland en België by Velt