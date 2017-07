Duurzaam Geschreven op 8-7-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Van zaterdag 7 tot en met zaterdag 14 oktober 2017 vindt de tweede editie van de Duurzame Week Utrecht plaats.

Een week lang kleurt Utrecht groen met een breed programma voor jong en oud. Duurzame Week werkt samen met alle Utrechters om een bruisend festivalhart neer te zetten: een glazen kas op het Domplein.

Iedere Utrechter kan hier zelf duurzame ontwikkelingen ervaren. Het motto van de Duurzame Week Utrecht is: Green up your life!

Duurzame Week Utrecht is een initiatief van inwoners en ondernemers in Utrecht, die het belangrijk vinden om te leven in een groene en gezonde stad. De eerste editie in 2016 was een succes. Dit jaar zijn de ambities nog groter. Er is een breed programma voor jong en oud vol workshops, lezingen en acties. Dit jaar komt er een duurzame markt, een volledig scholen- en kinderprogramma, een pubkasquiz en krijgen bezoekers energieadvies van Markus Schmid van WISE.

De glazen kas op het Domplein moet dit jaar hét centrale trefpunt gaan vormen waar bezoekers duurzaamheid zelf kunnen ervaren. Met een drankje in hun hand ontdekken zij de laatste duurzame trends, vinden zij makkelijke tips voor een groener leven, proeven zij lokale specialiteiten en komen zij in contact met inspirerende initiatieven. Iedereen die duurzaamheid belangrijk vindt, kan bijdragen aan de komst van de kas via de crowdfundingcampagne van Duurzame Week.

