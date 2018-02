Geschreven op 25-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Er wordt steeds meer biologisch gegeten, elektrisch gereden en gebruik gemaakt van zonnepanelen. Ofwel, een duurzaam, milieubewust leven is aan de orde van de dag.

Niet heel gek dat mensen dan ook zo herinnerd willen worden. Wat mogelijk nog niet bij iedereen bekend is, is dat een duurzame uitvaart een optie is.

Uit recent onderzoek van Uitvaartverzekering blijkt dat zeventien procent van de Nederlanders bewust zou kiezen voor een duurzame uitvaart.

Er zijn voldoende mogelijkheden om een uitvaart een duurzaam karakter te geven, bijvoorbeeld door middel van een milieuvriendelijke kist, groene rouwstoet, biologisch afbreekbare urn of een natuurbegraafplaats. Ongeveer 17 procent van de Nederlanders kiest bewust voor ten minste één van deze duurzame elementen. De overige 83 procent spreekt geen voorkeur uit voor een duurzame uitvaart of laat deze keuze over aan de nabestaanden.

De meest gekozen duurzame optie bij de uitvaart is de kist: 71 procent wenst bij het overlijden een kist die uit milieuvriendelijke materialen is gemaakt, zodat de milieubelasting bij de crematie of begrafenis beperkt blijft. Voor crematies wordt een milieuvriendelijke grafkist gemaakt van een snelgroeiende houtsoort met een FSC-keurmerk. Hoe sneller de boom groeit, hoe vriendelijker deze namelijk is voor het milieu. Voor de binnenkant van de kist kan hennep bamboe of biologisch katoen gebruikt worden. Deze stoffen hebben bij de verbranding een beperkte milieubelasting. Tot slot wordt een groene kist niet bewerkt met lak of lijm. Bij begrafenissen is het duurzamer als de grafkist wordt gefabriceerd uit biologisch afbreekbare materialen, zodat de bodem niet kan worden aangetast.

Een onderzoek van de TU Delft heeft aangetoond dat de rouwstoet het meest milieubelastende proces is bij een uitvaart. Met name als de afstanden tussen de verschillende plechtigheden groot zijn en er veel gasten komen. Bij een milieuvriendelijke rouwstoet worden er zo min mogelijk kilometers gemaakt met de auto. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door alle uitvaartprocessen en plechtigheden op dezelfde locatie te laten plaatsvinden. Nog beter is het om gebruik te maken van vervoersmiddelen die geen CO2 uitstoten, zoals een fiets, platte kar of elektrische auto. De groene rouwstoet wordt in 38 procent van de gevallen gekozen als duurzame optie.

Een biologisch afbreekbare urn is gemaakt van plantaardige of organische materialen die door de natuur afgebroken kunnen worden. Bij de winning van de grondstoffen en productie van de urn komt relatief weinig (of zelfs geen) CO2 vrij. Bovendien kunnen deze urnen worden begraven zonder de bodem te vervuilen.

De milieubelasting van een natuurlijk graf is zo goed als nihil, omdat de overblijfselen zich met de grond vermengen. Het graf hoeft daarom ook niet geruimd te worden. Voorwaarde is wel dat het lichaam in een biologisch afbreekbare lijkwade wordt gewikkeld. Bij natuurlijk opbaren wordt er geen gebruik gemaakt van elektrische koelsystemen die veel energie verbruiken. In plaats daarvan worden er in de ruimte waar de kist ligt graszoden geplaatst die regelmatig worden besproeid. Dit zorgt ervoor dat er warmte uit de omgeving wordt onttrokken waardoor de ruimte koel blijft en het lichaam langer kan worden geconserveerd.

Andere elementen die kunnen bijdragen aan een duurzamere uitvaart zijn: een digitale rouwkaart, een online condoleanceregister, biologisch afbreekbare kleding voor de overledene, catering met lokaal, biologisch eten zonder vlees en geen bloemen of bloemen uit het seizoen

