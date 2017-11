Geschreven op 15-11-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

De N272 tussen Beek en Donk (aansluiting N279) en Boxmeer (aansluiting A73) is na een grondige verbouwing weer open voor verkeer. De weg is van nieuw asfalt voorzien, de bushalte in Elsendorp geschikt gemaakt voor mindervaliden en het fietspad is vernieuwd.

Bijzonder is dat bij deze verbouwing op grote schaal biobased materialen zijn gebruikt. Het plaatsen van een biobased geleiderail gebeurt in het voorjaar van 2018.

Biobased materialen zijn hernieuwbare materialen van biologische oorsprong. Zo wordt de deklaag van het asfalt voorzien van biobitumen. Deze is niet afkomstig van aardolie- industrie maar komt vrij als reststof bij papierproductie. Nooit eerder is op deze schaal biobutimen toegepast binnen Europa.

Daarnaast zijn er nog meer producten op biologische basis die langs deze weg een primeur beleven. De bebording en de hectometerpaaltjes zijn gemaakt van organische vezels, zoals kalk afkomstig van ontharding van water en biohars. De markering op de weg is gebaseerd op een natuurlijke hars. De vangrail bij een waterloop, het straatmeubilair en de hekken bij de bushalte zijn gemaakt van bermmaaisel.

De nieuwe bomen worden normaal verankerd met paaltjes. Nu worden ondergronds afbreekbare ankers gebruikt die op den duur vergaan. Er worden biobased wortelschermen gebruikt om wortelopdruk van de bomen langs de weg te voorkomen. De aanplant van groen gebeurt door de planten in een afbreekbare pot direct in de grond te plaatsen. De pot wordt afgebroken en is meteen meststof.

Op één kruising wordt er een beton toegepast waarin het zand en grind grotendeels vervangen is door glasschuim (afvalproduct uit de glasindustrie) en olifantengras. Ook het beton dat wordt toegepast om grote stukken fietspaden te vernieuwen is uniek. Hier is een zo laag mogelijk CO2-emissie voor van toepassing. Het bestaat uit honderd procent hergebruikt grind en 50% hergebruikt zand.