Geschreven op 18-7-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

De Duurzame Jonge 100 geeft een overzicht van jonge ondernemers, young professionals en studenten die aantonen dat een duurzame toekomst mogelijk is.

Deze koplopers zijn een bron van inspiratie voor elkaar en voor de gevestigde orde!

Elk jaar kan iedereen onder 32 jaar zich aanmelden of anderen opgeven en zal een 10 koppige jury de 100 meest inspirerende jonge koplopers uitkiezen. De DJ100 is nadrukkelijk geen ranglijst, omdat dat niet past bij de nieuwe generatie die denkt in samenwerken en elkaar versterken. De DJ100 is een selectie van mensen die laten zien dat het KAN!

Het roer moet om! Er zijn duurzame oplossingen nodig voor de vragen van de toekomst. Jong talent is hierbij onmisbaar. Zij experimenteren nu al met nieuwe economische modellen, radicale innovaties of een duurzame levensstijl. Dit doen zij in de vorm van uiteenlopende activiteiten, projecten of start-ups die bijdragen aan een duurzame toekomst.

De DJ100 laat zien dat een duurzamere toekomst nu al mogelijk is.