Geschreven op 12-10-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

12 oktober 2017: Zo, daar is ie weer. Trouw heeft op de Dag van de Duurzaamheid de Duurzame Top 100 van 2017 bekend gemaakt.

Eerlijke prijzen, doeners en voeding: dat zijn de belangrijkste trends in deze negende editie, zo heeft de onafhankelijke jury van twaalf experts bepaald.

Volkert Engelsman van het biologische handelshuis Eosta voert dit jaar de lijst aan.

‘Fatsoenlijk rekenen’. Dat is wat de nieuwe nummer 1 Volkert Engelsman doet. Als de teelt van peren of druiven de bodem uitput of inteert op watervoorraden, dan moet dat zichtbaar zijn in de prijs, vindt hij. Neem je die gevolgen mee, dan blijkt dat biologische groenten en fruit niet te duur zijn, maar gangbaar te goedkoop. Engelsman leidt het grootste handels- en distributiebedrijf in biologische groente en fruit in Europa, Eosta.

Jaap Korteweg is de man die bewijst dat vega-vlees lekker kan zijn. Zijn nepvlees bracht een revolutie teweeg, vindt ook de jury van de Duurzame 100. “We hebben echt impact, niet alleen met onze eigen producten, ook op anderen. Alle grote vleesbedrijven zijn gaan investeren in plantaardig vlees”, zegt Korteweg, die al zes jaar in de lijst staat. Hij haalt dit jaar zijn hoogste notering ooit. Vorig jaar stond hij op plek 4.

Boyan Slat staat sinds 2014 hoog in de Duurzame 100. Hij is de jongste in de lijst. Zijn gedrevenheid, zijn aanpak, zijn leeftijd (23): ze spreken tot de verbeelding. Slat heeft zich tot doel gesteld een oplossing te bedenken voor één van de grotere milieuproblemen van vandaag: drijvend plastic in de oceanen. Vorig jaar stond hij nog op 14: nu op 3, ver voor andere grote duurzame namen.

De Top10 van de Duurzame 100 van 2017 ziet er als volgt uit:

Volkert Engelsman Jaap Korteweg Boyan Slat Jan Rotmans Harriët Tiemens Bernice Notenboom Adrian De Groot Ruiz Feike Sijbesma Roebeyem Anders Anne-Marie Rakhorst

