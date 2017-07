Duurzaam, Hergebruik-Kringloop Geschreven op 18-7-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Roetz bouwt nieuwe fietsen op basis van hergebruik van oude weesfietsen die zijn weggeknipt uit binnensteden. Daarbij biedt Roetz mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans om zich te bekwamen als fietsmonteur.

Roetz-Bikes maakt unieke, stoere en urban damesfietsen en herenfietsen door een tweede leven te geven aan afgedankte fietsen van bekende Nederlandse fietsmerken zoals Gazelle, Batavus en Sparta. Als social enterprise worden in de Roetz fietsfabriek in Amsterdam mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opgeleid tot ervaren fietsenmakers.

Elk jaar belanden in Nederland een miljoen fietsen op de afvalberg terwijl belangrijke onderdelen zoals het frame nog prima in orde zijn. Dat moet anders, dachten men bij Roetz. Het idee: door onderdelen die nog prima in orde zijn te reinigen en te bewerken geven we ze een tweede leven. Met de huidige Roetz-Bikes collectiebereiken we 30% circulariteit en zelfs 70% met het herproduceren van OV-fietsen: De OV-Fiets Recycle. Vorig jaar werd ongeveer 20 ton aan grondstoffen bespaard door de circulaire productiemethode. Zie ook: Kringloopnet, dé site voor hergebruik. Gratis alle adressen van alle leveranciers van tweedehands, oude, gebruikte, antieke, ambachtelijke en historische artikelen en (recuperatie) materialen in Nederland en Vlaanderen (Noord-België).

Op dinsdag 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid 2017, biedt Roetz tussen 10.00 en 15.00 uur een kijkje in de keuken en de mogelijkheid om zelf op een prachtighe Roetz fiets een testrit te maken. Roetz-Bikes kun je online kopen of bij een fietsenwinkel in je buurt.

Zie ook: Dag van de Duurzaamheid 2017: Hét Duurzaamheidsevenement van Nederland op 10 oktober 2017 – Dag van de Duurzaamheid 2017: Weekend van de Duurzaamheid in Zoetermeer

Waarom Is de Fiets Zo Populair in Nederland Infographic? Fietsen Is Goed voor het Milieu en Gezond – Nederlanders Fietsen Steeds Meer: Elektrische Fiets Steeds Populairder in Nederland – Fietssnelwegen in Nederland: Non stop op de fiets naar de binnenstad – De Urban Arrow Elektrische Transportfiets: Hét Alternatief Voor Transport in de Stad – De elektrische Babboe bakfiets, de Babboe E-Power –De Vrachtfiets by Onno Sminia en Louis Pierre Geerinckx – De Johnny Loco Elektrische Bakfiets: De Cargo E-Bike Johnny Loco – Elektrisch Rijden in Nederland: Mooie Voorbeelden van Elektrisch Transport – De Fiets en Wandelbeurs in Nederland en België – De e-bike Xperience in de Jaarbeurs Utrecht: Test Zelf een e-bike – Koning Willem-Alexander Opent Velo-City 2017: ’s Werelds Grootste Fietscongres en Team Earth