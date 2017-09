Duurzaam Geschreven op 12-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Vice Versa en Stichting Oikos organiseren de conferentie Een nieuwe economie van iedereen. Met een mondiale blik en een focus op Nederland, geheel in de geest van de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen, laten we deelnemers vanuit overheid, bedrijfsleven, universiteiten, maatschappelijke organisaties met elkaar in gesprek gaan; denkers en doeners op het terrein van economische vernieuwing.

Willen al deze partijen zich daadwerkelijk voor die veranderingen inzetten? Durven ze die open samenwerking aan en vertrouwen ze elkaar? Biedt een aangepaste markteconomie daarvoor voldoende ruimte?

Ben jij ook voor een economie waarin de focus verschuift van welvaart naar welzijn, van groei naar bloei en van winst naar waarde? Een economie waarin empathie, solidariteit en compassie voorop staan, een goede relatie tussen mens en natuur bestaat en iedereen een zinvolle rol heeft en we ons samen inzetten voor gemeenschappelijke doelen?

Voor zo’n economie van iedereen zijn ingrijpende veranderingen nodig. Dat hangt samen met de ingewikkelde verwevenheid van economie en samenleving, zowel lokaal als mondiaal. Deze veranderingen zijn niet vanuit één punt en met een vooropgezet plan te realiseren. Er is een veelheid aan actoren nodig die flexibel improviserend met elkaar samenwerken: burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden, zowel lokaal als mondiaal. Wij allemaal dus! Zo krijgen we niet alleen een economie voor iedereen maar ook van iedereen, waar iedereen zich thuis voelt en een zinvolle bijdrage levert.

De Conferentie Een Nieuwe Economie Van Iedereen is op donderdag 2 november in Theater Maitland Landgoed De Horst in Driebergen. U kunt zich hier aanmelden.