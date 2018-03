Geschreven op 10-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Brandevoort-Noord wordt de wijk van de toekomst: een wijk die meer energie produceert dan verbruikt. Een wijk ook waarin bewoners geen auto’s bezitten, maar auto’s delen. Én een wijk waarin meer informatie over de bewoners wordt geregistreerd en gebruikt dan welke andere wijk dan ook.

Minimaal 1000 en maximaal 1650 woningen moeten er komen te staan in het gebied waar nu nog alleen mais en gras groeit. Een enorm project dus. Over anderhalf jaar moet de eerste schep de grond in.

De gemeenteraad van Helmond heeft unaniem de plannen goedgekeurd voor de voorbereidingen voor de bouw van de Wijk van de Toekomst, ook wel bekend als het Brainport Smart District (BSD). In de wijk, waarvan TU/e-hoogleraar Elphi Nelissen mede-intiatiefnemer is, worden nieuwe inzichten en slimme technologie geïntegreerd tot een duurzame, sociale en aantrekkelijke wijk.

De realisatie van de ongeveer 1500 nieuwe woningen is gepland van 2018 tot 2028. Locatie van de wijk is het gebied ten noorden van het station van Brandevoort in Helmond. Ook 12 hectare bedrijfsterrein wordt ontwikkeld. Bijzonder is dat toekomstige bewoners veel zeggenschap krijgen bij de ontwikkeling en het ontwerp van de wijk; iedereen moet in de wijk kunnen wonen.

Brainport Smart District is een proeftuin voor de maatschappij van morgen. Uitgangspunten voor de wijk zijn onder meer het delen van diensten, geen aardgasgebruik, het combineren van wonen en werken, nieuwe energieconcepten en een groene aantrekkelijke omgeving. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld duurzaam bouwen, hergebruik van materialen, mobiliteitsdiensten in plaats van autobezit, elektrische auto’s als uitgangspunt en lokale voedselverbouwing.