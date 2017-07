Geschreven op 6-7-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Een kleine bijdrage aan een innovatief biobased project kan een hoop verschil maken voor MKB-ondernemers. Dit aanjaaggeld kan net de doorslag geven om al dan niet een haalbaarheidsstudie uit te voeren of voorkomen dat ondernemer de verkeerde partners kiezen voor het vervolgtraject. Dit blijkt uit de publicatie BioBooster: Aanjager voor de Biobased Economy.

BioBooster is een Brabants investeringsfonds voor de eerste fase van biobased projecten. De provincie Brabant, InnovatieLink, REWIN en BOM zijn bij dit initiatief betrokken. In de publicatie die met het vakblad Agro & Chemie wordt meegestuurd, vertellen innovatieve ondernemers hoe deze snelle financiering hen heeft geholpen en zetten de initiatiefnemers de waarde BioBooster (PDF) in een breder perspectief.

