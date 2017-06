Geschreven op 28-6-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Het Utrechtse experience center ANNE wil de iPad voor het wonen zijn. Samen met bedrijven, banken en andere participanten gaat bedenker Arthur Lippus duurzaam wonen tastbaar en bereikbaar maken.

Na ruim een half jaar verbouwen en vernieuwen is ANNE getransformeerd. Van vergeten gebouw naar een opvallend en duurzaam gebouw met stijl. ANNE, het Utrechtse experience center voor duurzaam wonen opende 23 juni 2017 haar deuren.

Alle Nederlanders Naar Energieneutraal, daar staat ANNE voor. Het is gevestigd in een voormalig beheerderhuis tussen de Jaarbeurs en CS Utrecht. Het is bedoeld om bezoekers en bedrijven te inspireren met voorbeelden van verduurzamen. Van vloerverwarming, warmtepomp tot isolerend folie op de ramen, het is er allemaal te vinden. Op het dak liggen zonnepanelen en het dakterras is gemaakt van sloophout. Het gaat erom dat mensen ervaren dat je heel comfortabel kunt wonen met duurzame oplossingen.

Het is ook een proeftuin en demonstratieruimte voor technische oplossingen. Het initiatief heeft al een belangrijke positie verworven, omdat het al een tjidje in bedrijf was. Een groeiend aantal bezoekers wordt geïnspireerd door voorbeelden van verduurzamen.

De locatie is beschikbaar gesteld door de Jaarbeurs Utrecht en verbindt de komende vijf jaar leveranciers en consumenten. De participanten willen met elkaar de verduurzaming van woningen en gebouwen bevorderen en een brede bewustwording van alle duurzame bouwmogelijkheden op gang brengen. De participanten zijn De Jaarbeurs, de gemeente en provincie Utrecht, Economic Board Utrecht, Platform 31, Rabobank Utrecht en een snel groeiend aantal bouw- en installatiebedijven.

ANNE krijgt ook nog een zusje, het Rabo GroenHuis. Voor Kinepolis Jaarbeurs is op maandag 30 januari een geprefabriceerde woning van de Utrechtse ontwikkelaar Sustainer Homes geplaatst. Dit wordt het Rabo GroenHuis. ANNE en het Rabo GroenHuis gaan nauw samenwerken. Is een bezoeker van ANNE enthousiast, dan kan zij bij het Rabo GroenHuis in gesprek voor financiering.