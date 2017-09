Geschreven op 23-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

ALDI start maandag 25 september 2017 met een grootschalige duurzaamheidscampagne om klanten bewust te maken van het belang van duurzaamheid.

Door te benadrukken dat verantwoord prima samengaat met voordelig, zet ALDI zich in om een duurzame consumptie te stimuleren.

De campagne wordt afgetrapt tijdens de Bewuste Visweek en sluit af met de Fairtrade week. Gedurende zes weken zijn duurzame producten met keurmerken als ASC, MSC, Fairtrade, Beter Leven en UTZ duidelijk herkenbaar in de Aldi winkels. Ook biologische producten krijgen de nodige aandacht. Tevens zijn er extra duurzame aanbiedingen. Klanten worden geïnformeerd via verschillende kanalen.

De discounter boekte grote vooruitgang op het gebied van dierenwelzijn. In samenwerking met onder meer de Dierenbescherming is een dierenwelzijnsbeleid opgesteld. De eerste resultaten hiervan zijn inmiddels in de winkels terug te zien. Zo is het Beter Leven-keurmerk op meerdere producten geïntroduceerd, waaronder op vers varkensvlees en verse kip. Doel is om de hoeveelheid producten met het Beter Leven-keurmerk de komende tijd verder te verhogen.

De afgelopen jaren is het assortiment Fairtrade-producten opgebouwd onder het eigen merk FAIR. Het aandeel Fairtrade-producten als koffie, thee en groente en fruit wordt verder uitgebreid. Het assortiment biologisch is het afgelopen jaar bijna verdubbeld. De komende tijd zal het aanbod biologische producten verder uitgebreid worden.

ALDI heeft het afgelopen jaar grote stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. Toch liggen er nog uitdagingen: “We hebben al veel bereikt, maar we zijn er nog niet. De komende periode introduceren wij nieuw inkoopbeleid voor de categorieën hout, papier en karton, katoen, soja, vis en thee. Ook zetten we in op de verdere verduurzaming van de groente- en fruitteelt”, aldus Nadie Winde, manager Corporate Responsibility van Aldi.

ALDI stopt volgend jaar in Nederland met de verkoop van alle eenmalige draagtassen. ALDI is daarmee de eerste grote Nederlandse supermarkt die haar klanten uitsluitend nog boodschappentassen aanbiedt die meermalig te gebruiken zijn.

Als alternatief introduceert ALDI in 2018 een herbruikbare boodschappentas die voor meer dan 80% uit gerecycled materiaal bestaat. Deze nieuwe boodschappentas is groter en steviger dan het eenmalige draagtasje en biedt door de langere hengsels meer draagcomfort. De herbruikbare tas wordt voor een scherpe prijs in de markt gezet.

De nieuwe herbruikbare ALDItas wordt vanaf 2018 gefaseerd ingevoerd. Tegelijkertijd wordt dan ook afscheid genomen van de eenmalige draagtasjes. ALDI stelt zich ten doel om de aanpassingen uiterlijk eind 2018 te realiseren.

