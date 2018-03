Geschreven op 9-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Design

Het ontwerp van het Vredenburgplein is klaar. Het kunstwerk Markt Mozaïek van Jennifer Tee, dat in juni vorig jaar bij de internetstemming gekozen werd, is verwerkt in het totale ontwerp van het plein.

Voor dit unieke kunstwerk worden 490.000 granieten tegeltjes in tweeëndertig verschillende kleuren gelegd.

De gekleurde stenen vormen herkenbare producten van de markt zoals een vis, een stuk kaas, een croissant, een artisjok en olijven. Eind van dit jaar is het plein naar verwachting klaar.

Het mozaïek meet 42 bij 87 meter. Een mozaïekkunstwerk van deze omvang, op zo’n drukbezocht marktplein is uniek in Nederland. Met dit werk benadrukt kunstenares Jennifer Tee de lange geschiedenis van het Vredenburg als marktplein. Daarnaast verwijst zij door het gebruik van mozaïek naar de Romeinse geschiedenis waar de stad ook haar naam aan te danken heeft. Ook is de contour van het zestiende-eeuwse kasteel Vredenburg zichtbaar: twee muren en één van de vier torens.

In 2017 heeft Utrecht haar stem laten horen. Iedereen mocht kiezen uit vijf schetsontwerpen van kunstwerken. Markt Mozaïek van Jennifer Tee won. Het werk kreeg meer dan de helft van de 10.000 stemmen. Bij het uitwerken van het schetsontwerp naar het Definitief Ontwerp heeft Tee gekeken naar de afmetingen, kleuren en plekken van de objecten op het plein zodat ze vanuit verschillende gezichtspunten goed zichtbaar zijn. Vervolgens is zij de objecten ‘in gaan kleuren’, pixel voor pixel. Allereerst in verschillende grijstinten, daarna in de dertig kleuren graniet die zij met gespecialiseerde steenhouwers opspoorde in groeves over de hele wereld. In dit kleurenpalet heeft zij gezocht naar granietkleuren die aansluiten bij deze specifieke omgeving, bij haar verwijzing naar de Romeinse tijd en die op deze plek de tand des tijds kunnen doorstaan. De definitieve kleuren van de verschillende objecten krijgen daardoor ten opzichte van de eerste beelden, meer natuurlijke tinten.

Het mozaïek bestaat in totaal uit 490.000 stenen van stroef gemaakt graniet. De roodkleurige buitenrand wordt gelegd van gebakken klinkers. In samenspraak met betrokkenen heeft Jennifer Tee de uiteindelijke plaats van de figuren bepaald. Hierbij is rekening gehouden met de opstelling van marktkramen en met alle andere (toekomstige) elementen op het plein, zoals banken, bomen, putten en lichtmasten. Wanneer alle steentjes gelegd zijn zie je een vis, een stuk kaas, olijven, een croissant, artisjok of een lippenstift.

De voorbereidende werkzaamheden aan de kabels en leidingen zijn eind januari gestart. Het bestraten van de brede stroken gebakken klinkers rondom het plein en de aanleg van het middendeel vindt aansluitend en gefaseerd plaats. Naar verwachting start het leggen van de mozaïekstenen in mei. De werkzaamheden worden zo uitgevoerd dat de markt voldoende ruimte houdt en aanpassingen in de opstelling beperkt zijn. De markt blijft dus gewoon open.

