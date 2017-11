Geschreven op 6-11-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Cradle to Cradle

De populariteit van de circulaire economie groeit, maar wat heeft het in de praktijk te bieden? Ook als organisaties niet voldoende urgentie voelen, omdat grondstofschaarste nog geen prioriteit heeft, zijn er voldoende kansen voorhanden.

De circulaire economie biedt namelijk kansen voor grondstofefficiëntie en kostenbesparing, technologische innovatie, ketensamenwerking en meer.

De transitie naar een circulair bedrijfsmodel vraagt om verandering en inspanning. De winnaars van morgen zijn vandaag al begonnen met het zetten van de eerste stappen. En dit verdient zichzelf terug, zo laten de 31 organisaties in Route Circulair – Een roadmap voor een circulair bedrijfsmodel zien.

Route Circulair is een boek om te informeren en inspireren, maar bovenal een boek om organisaties aan te moedigen om de stap te zetten van ‘praten’ naar ‘doen’ in de circulaire economie. Met een bedrijfskundige benadering en ervaringen uit de praktijk helpt dit boek nieuwe en bestaande ondernemingen met het zetten van de eerste – of de volgende – stap naar een succesvol circulair bedrijfsmodel. Bon voyage en route circulair!

Zie ook: Cradle to Cradle Boek in het Nederlands – Boek Cradle to Cradle in Bedrijf en Cradle to Cradle (Afval=voedsel) – Het Boekje Cradle to Cradle Loont by C2C Leercommunity voor Bedrijven – Die Cradle to Cradle Community: Het nieuwe boek van Braungart en McDonough en de Nutec 2010 – De Upcycle: Voorbij Duurzaamheid – Ontwerpen Voor Overvloed – De Kracht van Duurzaam Veranderen by Anne-Marie Rakhorst: Leiderschap, Verleiding, Betrokkenheid en Succes – Nieuwe Energie: Nederland na het Fossiele Tijdperk by Anne-Marie Rakhorst – De winst van duurzaam bouwen – Duurzaam ontwikkelen… een wereldkans – Vastgoed Personality 3: “Tomorrow’s Growth” by Anne-Marie Rakhorst – Anne-Marie Rakhorst op de Catwalk: Nederland in 25 jaar onafhankelijk van fossiele brandstoffen – Geld Stuurt de Wereld: Jij Bepaalt de Koers by Anne-Marie Rakhorst – Cradle to Cradle in Bedrijf en Cradle to Cradle (Afval=voedsel) – William McDonough: The wisdom of designing Cradle to Cradle TED Talks – Inspired by Cradle to Cradle: Cradle to Cradle Practise in Education – Cradle to Cradle boek – Cradle to Cradle: “Be good, not less bad” by Michael Braungart – Video Cradle To Cradle Explained