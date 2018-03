Geschreven op 16-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Cradle to Cradle

De onderwerpen Natuurlijk Kapitaal en Circulaire Economie zijn niet meer uit ons leven weg te denken.

In dit tweede kenniscafé op donderdag 19 april 2018 reikt de VVM-sectie Duurzaam Ondernemen, in samenwerking met de secties Afval en Biodiversiteit, concrete handvatten aan voor het benutten van Natuurlijk Kapitaal.

Elke organisatie, elke burger wordt veelvuldig geïnformeerd over de eindigheid van onze natuurlijke bronnen. Berichten over duurzame, groene energie, minder verspilling, meer hergebruik van producten, componenten of materialen en dergelijke komen dagelijks bij ons binnen.

Inspiratie in dit kenniscafé op het VVM-bureau in Utrecht wordt verzorgd door enkele aansprekende bedrijven die al stappen hebben gezet op dit vlak. Aan de hand van de concrete voorbeelden volgt vervolgens een verdiepingsslag. In een actieve werksessie werkt u aan een praktische shortlist van aandachtspunten om in de eigen werkomgeving mee aan de slag te gaan.



