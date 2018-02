Geschreven op 14-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Cradle to Cradle

Madaster, the ‘cadastre’ for materials is a new on line facility for real estate. This online library facilitates the creation of digital documentation of materials for real estate objects.

Through documentation and registration of materials, an online archive makes the reuse of materials easier, stimulates smart design and eliminates waste.

Thomas Rau and Pablo van den Bosch, directors of the Madaster Foundation, launched their initiative last year to a select audience. With the financial and content support of 33 so called Kennedy’s, the Madaster Foundation realized their goal in just seven months.

“Our planet is a closed system and that’s why we have to make our limited editions – indefinitely available. The current situation shows us that waste is material without an identity – endlessly available. Waste can be eliminated by providing them with a documented identity through material passports.” Thomas Rau

“The vast amount of data in a material passport helps to make innovative decisions during the design, build and management phase of buildings. Financial institutions can include the intrinsic value of materials as documented in material passports in their core financing process.” Pablo van den Bosch.

Een Madaster Materialenpaspoort van een bouwwerk maakt inzichtelijk welke materialen bij de bouw zijn gebruikt en hoe ze zijn verwerkt. Dat maakt het hergebruiken en terugwinnen van materialen bij de sloop of demontage veel eenvoudiger en geeft bouwwerken meer waarde. De methodiek van de onafhankelijke Madaster Foundation om zo’n paspoort op te stellen wordt tot nationale standaard ontwikkeld.

VolkerWessels was de eerste partner van Madaster en is sinds de lancering ervan actief betrokken bij de doorontwikkeling ervan. Eerder kregen al de bijna duizend woningen die volgens het MorgenWonen-concept gebouwd zijn een materialenpaspoort en werd het project Tunnelveiligheid Schiphol van VolkerWessels onderneming Vialis als eerste infraproject ooit met een materialenpaspoort uitgerust.

VolkerWessels gaat zijn bouwprojecten Circulaire Viaduct, de Biomakerij en het duurzame woonconcept PlusWonen voorzien van een Madaster Materialenpaspoort.

Het Circulair Viaduct is een innovatie van VolkerWessels onderneming Van Hattum en Blankevoort. Daarbij wordt samengewerkt met een consortium dat bestaat uit Rijkswaterstaat, Spanbeton/VBI, SGS Intron, SBRCURnet en VolkerInfra VolkerWessels. Uitgangspunt is dat het viaduct in onderdelen of tot op grondstofniveau ongeschonden terugwinbaar is. Het wordt nog dit jaar in Nederland gerealiseerd.

VolkerWessels onderneming M.J. Oomen Groep realiseert op het terrein van de abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven de eerste Biomakerij van Nederland. In plaats van afvoer via het riool, wordt het afvalwater van de trappistenabdij voortaan via een kas met micro-organismen en siergewassen biologisch gezuiverd, zodat het weer hergebruikt kan worden, bijvoorbeeld spoel- en proceswater voor de brouwerij of irrigatiewater voor de plantenkwekerij. De bouw is op 26 januari gestart. In november 2018 is de Biomakerij klaar.

PlusWonen is totaalconcept voor woningbouw, met duurzaamheid als uitgangspunt en het garanderen van het levenskwaliteit binnen de context van beperkte fysieke ruimte, oprukkende verstedelijking en veranderende bevolkingssamenstelling als doel.

