Geschreven op 8-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Cradle to Cradle

De bouw van nieuwe sportzaal in Venlo Zuid vordert gestaag. De hal wordt gebouwd volgens het cradle to cradle-principe en komt naast kindcentrum de Zuidstroom dat volgens datzelfde principe is gebouwd.

Er worden achttien verschillende materialen gebruikt die C2C-gecertificeerd zijn. Net als in het stadskantoor van Venlo kan het energieverbruik straks live worden gevolgd.

Sportzaal Venlo-Zuid moet ook een rol gaan spelen in educatief opzicht voor de naastgelegen school. Zo kunnen de leerlingen straks van alles te weten komen over de bouw en hoe de materialen uiteindelijk weer hergebruikt kunnen worden.

De nieuwe sportzaal met 1.200 vierkante meter brutovloeroppervlak plus een openbare buitenruimte met 24 parkeerplaatsen moet voorzien in de groeiende behoefte aan ruimte voor het sportonderwijs van met name het basis- en speciaal onderwijs in Venlo-Zuid. Het ontwerp van de sportzaal weerspiegelt de uitgangspunten van Cradle to Cradle. “We hebben gekozen voor een bijna volledig demontabele sportzaal en werken zo veel mogelijk met gezonde en veilige materialen, zoals een Accoyahouten gevelconstructie. Een geheel houten constructie was helaas niet mogelijk, vanwege de vrije hoogte-eisen voor sportzalen in relatie tot de voorwaarden in het bestemmingsplan. Vandaar de stalen constructie en een plint van ClickBrick”, aldus Max Markusse, directeur en projectarchitect bij Quant Architectuur. “De materialen die we gebruiken, beschikken over materiaalpaspoorten en dankzij de gekozen bouwmethodiek behouden verschillende materialen restwaarde. Als het gebouw ooit zijn functie vervuld heeft, kunnen ze als grondstof dienen voor andere toepassingen.”

De nieuwe sportzaal Venlo-Zuid (PDF) wordt in 2018 opgeleverd.

