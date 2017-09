Geschreven op 10-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Cradle to Cradle

Op 1 januari 2017 is het project Circular Science Center officieel van start gegaan. Het project is opgezet door de stichting Circular Design Group, een initiatief van B|A|S Research & Technology, Hotraco Group, Volantis en Dejatech.

Dit is een half-open innovatie community van bedrijven in noord-Limburg met als doelstelling vernieuwende circulaire producten, diensten en gebouwen te ontwikkelen voor de industriële gebouwde omgeving. De Circular Design Group heeft de ambitie om van 4 naar 12 actief deelnemende bedrijven te groeien binnen 3 jaar.

De maakindustrie zit in een grote transitie. Er zijn veel ontwikkelingen die de maakindustrie laten aansluiten bij nieuwe trends en veranderende wensen van de klant. Een belangrijke trend is die van de circulaire economie. De groeiende wereldbevolking en dreigende schaarste van grondstoffen maken het noodzakelijk dat we duurzamer omgaan met de materialen en middelen die we ter beschikking hebben. De circulaire economie-gedachte is hierbij onmisbaar, ook voor de maakindustrie.

Bij ondernemers is het bewustzijn hiervan aanwezig, maar de moeilijkheid is toch vaak het bepalen van de mogelijkheden en daaruit volgend de implementatie. Tijd en kosten spelen hierbij een belangrijke rol.

Kenmerkend en bijzonder is de samenwerking binnen dit initiatief tussen ondernemingen, overheid en onderwijsinstellingen in Limburg en Noord-Brabant. Door studenten, hoogleraren en professionals uit het bedrijfsleven in één community te laten samenwerken, wordt kennis ontwikkeld en deze kan direct worden toegepast bij de ontwikkeling van commercieel haalbare oplossingen.