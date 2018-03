Maak kennis met een nieuwe leiderschapsmethode: Circulair Leiderschap, terug naar de kern. Gebaseerd op The Circle Way, een nieuwe methode van vergaderen en in dialoog zijn, dat uit gaat van de kracht en de collectiviteit van de groep en de verantwoordelijkheid van ieder individu in de groep.

Uniek aan dit concept is dat de huidige manier van vergaderen wordt veranderd, zodat iedereen bij kan dragen aan een gezamenlijk doel, men concreter tot de kern van de zaak komt en dus sneller tot besluitvorming kan komen.

De kracht van de fundering van The Circle Way, oftewel Circulair Leiderschap, samen met de structuur, principes en pijlers maakt dat beslissingen nemen, vergaderen en brainstormen effectiever wordt. Kennis, kunde en ervaring van elke deelnemer in de cirkel komt aan bod: ieder persoon wordt gehoord en beslissingen kunnen daadkrachtiger, sneller en makkelijker worden genomen en problemen worden opgelost.

Founding Mothers Christina Baldwin en Ann Linnea uit Amerika gebruikten de oeroude methode van de cirkel als basis voor vergaderen in dialoogvorm. In de cirkel is iedereen gelijkwaardig en wordt eenieder gehoord en gezien. Wanneer je dit boek leest, ervaar je al gelijk het werken met een cirkel en de regels en principes die hier aan ten grondslag liggen. Je krijgt direct handvatten om het zowel in de professionele als in de privé context te gebruiken. Een mooie aanvulling voor in je gereedschapskoffer.

Het boek Circulair Leiderschap, terug naar de kern is uitermate geschikt voor HR- en P&O-adviseurs, managers, leidinggevenden, coaches, trainers, bestuurders en teams die de kracht van de cirkel willen toepassen in hun werk- en privé leven, het bedrijfsleven, in organisaties, in teams en andere groepen, in profit of non-profit. Je leert de cirkel op diverse wijzen te gebruiken en daarmee efficiënter en op een inspirerende manier te werken en te leven.

