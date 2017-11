Geschreven op 16-11-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Cradle to Cradle

Amsterdam heeft de World Smart City Award voor circulaire economie gewonnen. De prijs werd woensdagavond 15 november uitgereikt op het Smart City Expo World Congress in Barcelona.

Geprezen worden de inspanningen van de stad om een beleid te ontwikkelen voor circulaire economie op stedelijk niveau op meerdere gebieden: lokale productie van duurzaam en seizoensgebonden voedsel, lokale productie van elektriciteit, vermindering van het brandstofgebruik en verbetering van de afvalrecycling’.

Amsterdam heeft in 2015 als eerste stad ter wereld een onderzoek laten doen naar de kansen van een circulaire economie. Daaruit blijkt dat een circulaire economie nieuwe bedrijvigheid creëert, een positieve economische impact heeft en direct bijdraagt aan een duurzame samenleving. Op basis van het onderzoek en een marktconsultatie heeft de gemeente een circulair programma opgesteld. In de uitvoering werkt de gemeente nauw samen met circulaire ondernemers, onder andere via het netwerk Amsterdam Smart City.

Het Smart City Expo World Congress is een jaarlijks terugkerend evenement dat kennisuitwisseling en samenwerking tussen steden uit de gehele wereld stimuleert.