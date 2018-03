Geschreven op 14-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Cradle to Cradle

De ABN AMRO Circular Food Award is een vakprijs die wordt uitgereikt tijdens het Foodservice Instituut Nederland Zomercongres op 27 juni 2018.

Voor deze prijs is ABN AMRO op zoek naar bedrijven in de foodservice, foodretail en productie die succesvol de circulaire economie versnellen.

Met een wereldbevolking die in 2050 naar schatting uit 9,5 miljard mensen bestaat, neemt de vraag naar goederen in alle delen van de wereld snel toe. Met het huidige consumptiepatroon komen de grenzen van wat de planeet aankan in zicht. De transitie naar een circulaire economie is dan ook cruciaal. Maar het upcyclen van grondstoffen en reststromen staat nog in de kinderschoenen. Ook voor onze voedselvoorziening. Er zijn inspirerende en schaalbare initiatieven nodig om de circulaire economie te versnellen. Naar deze initiatieven gaat men op zoek!

De winnaars van de ABN AMRO Circular Food Award krijgen niet alleen een geweldig podium ten overstaan van vijfhonderd vakgenoten in de foodsector, maar mogen hun verhaal ook vertellen in het vakblad Foodstrategy en op de ABN AMRO Insights pagina. Bovendien biedt ABN AMRO de winnaars de mogelijkheid om in ABN AMRO’s circulaire paviljoen Circl een grootschalig eigen event te organiseren. Bijvoorbeeld met afnemers, personeel of leveranciers.

