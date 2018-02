Goed Doel Geschreven op 14-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

KiKa (KinderenKankervrij) en Charity Gifts hebben de handen ineen geslagen in de strijd tegen kinderkanker.

Net als boegbeeld Naomi van As hopen zij dat zoveel mogelijk mensen in Nederland via een trendy en stoer armbandje gaan laten zien dat zij KiKa steunen.

Op 15 februari is het Wereld Kinderkankerdag. Het KiKadootje armbandje is het symbool van de #haakaanvoorkika campagne op social media. Doe je het bandje met de haaksluiting om je pols, dan haak je aan in de strijd tegen kinderkanker.

Om daarna vrienden of familie aan te haken om hetzelfde te doen. Het KiKadootje kost € 9,95. Van ieder verkocht armbandje gaat € 4,25 direct naar KiKa. Inmiddels heeft de KiKadootje actie al 44.038,50 euro opgeleverd.

Het KiKadootje is verkrijgbaar bij Bruna, Deen, Hoogvliet, NS Kiosk, Spar, Sport2000, Vomar, ruim 100 stations van BP en diverse grote ziekenhuiswinkels.

Oud-hockeyster en tv-presentatrice Naomi van As is een van de ambassadeurs van KiKa en draagt het bandje al. „Ik ben aangehaakt in de strijd tegen kinderkanker en heb mijn vrienden ook aangehaakt! Doe ook mee en koop een KiKadootje voor jezelf of voor een ander! Wie haak jij aan?” #haakaanvoorkika

Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in Nederland kanker. Op dit moment geneest 75% van deze kinderen. Dat moet en dat kán beter. Het doel van KiKa is om dit percentage te verhogen naar 95%. KiKa werft fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op het geven van voorlichting over kinderkanker.

Ondanks dat de overlevingskans voor kinderen met kanker de afgelopen decennia enorm is toegenomen – momenteel ruim 75% – sterft in Nederland om de 2-3 dagen een kind aan kanker. Na ongevallen is kanker nog steeds de meest voorkomende doodsoorzaak bij kinderen.

Er is een groot verschil tussen kanker op de kinderleeftijd en kanker bij volwassenen. De soort kanker is anders, de onderliggende biologie is anders en de behandeling en de genezingskansen zijn anders. De verschillende vormen van kinderkanker komen 5-25 keer per jaar voor. Acute lymfatische leukemie is de meest voorkomende. Om de precieze diagnose te kunnen stellen moet een kind diverse onderzoeken ondergaan. Soms, als er aanwijzingen zijn voor erfelijke aanleg, wordt doorverwezen naar een klinisch geneticus voor erfelijkheidsonderzoek. De kans op erfelijke aanleg is overigens zeer klein.

De meest gangbare behandelingen zijn operatie, chemotherapie en radiotherapie. Vaak worden behandelingen gecombineerd. Nieuwe behandelingen zoals immunotherapie zijn in opkomst. De behandeling is niet altijd succesvol en kinderen met kanker en hun gezin leven daardoor soms nog jaren in onzekerheid. De gevolgen voor het gezin van kinderkanker zijn groot.

Dankzij de verbeterde behandeling en zorg genezen gelukkig steeds meer kinderen van kanker. Maar daarmee komt ook de keerzijde in beeld: de late gevolgen van de ziekte en behandeling, zoals slechtziendheid, gehoorstoornissen, leerproblemen, groeistoornissen of onvruchtbaarheid.

Kinderen met kanker die rond 15 februari in het ziekenhuis komen, krijgen een speciale Wereld Kinderkanker Dag-kraal en de DVD Paultje en de draak. De KRO zendt op 15 februari de film Paultje en de draak tweemaal uit, om 13.30 in KRO Kindertijd op Zappelin/Nederland 3, om 18.00 in KRO Kindertijd op Zappelin24. De film is ook in HD te bekijken bij KRO Kindertijd. Bron: VOKK

