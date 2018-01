Cradle to Cradle Geschreven op 12-1-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

De circulaire economie is een cruciaal thema voor duurzaam en verantwoord ondernemen. We verminderen de vraag naar grondstoffen en gaan er ook efficiënter mee om.

Waar toch nieuwe grondstoffen nodig zijn, daar zetten we het liefst duurzaam geproduceerde, hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen in.

Maar hoe sluit je kringlopen zo veilig, schoon en duurzaam mogelijk? Wat is de relevante regelgeving? En hoe zit het met eco-design, safe-by-design en circulair ontwerpen?

Loop je met dit soort vragen rond: kom naar de RIVM Circulaire Inloop op .donderdag 18 januari 2018. Experts staan voor je klaar om mee te denken en informatie te delen. Zo werkt het RIVM aan afwegingskaders waarmee de impact van de hele productketen zichtbaar en meetbaar gemaakt kan worden. Dat gaat dus niet alleen over duurzaamheid, maar ook over veiligheid en gezondheid.

Deelname is openbaar en gratis, iedereen mag zich aanmelden. Plaatsen zijn wel beperkt, dus schrijf je snel in. Locatie: Social Impact Factory, Vredenburg in Utrecht. Dit evenement maakt deel uit van de Week van de Circulaire Economie.

Zie ook: Week van de Circulaire Economie 2018: Uitreiking Circular Award – De Transitieagenda Bouw: De Circulaire Bouw Economie is een Feit in 2050 – Groene Dromen: Cradle to Cradle – Een Circulaire Economie by VPRO Tegenlicht