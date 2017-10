Cradle to Cradle Geschreven op 12-10-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Van maandag 15 januari tot en met vrijdag 19 januari vindt de Week van de Circulaire Economie voor de derde keer plaats. Tijdens deze week worden ondernemers gestimuleerd om met de circulaire economie aan de slag te gaan.

Koplopers die nu al slim, circulair ondernemen, openen hun deuren voor ondernemers die graag aan de slag willen met de circulaire economie. Van kleine, diepgravende keukentafelgesprekken tot grotere evenementen rond de circulaire economie – voor ieder wat wils.

Overal in Nederland worden tientallen bijeenkomsten georganiseerd om ondernemers te inspireren, te informeren en vooral concrete handvatten te bieden om circulaire principes in hun eigen business toe te passen. In de derde week van januari zoemt en bruist het rondom de circulaire

economie. Tijdens de Week van de Circulaire Economie openen meer dan 40 circulaire koplopers – van tapijtmaker tot bank tot steenwolproducent

– hun deuren. Zij inspireren, informeren en activeren andere organisaties om aan de slag te gaan met de even kansrijke als urgente transitie naar

de circulaire economie.

Een overkoepelende communicatiecampagne activeert potentiële deelnemers en vraagt aandacht voor de even kansrijke als urgente transitie naar de circulaire economie. De uitreiking van de Circular Award in samenwerking met het Rijksbrede Programma Circulaire Economie speelt dit jaar een

hoofdrol.

Bent u zelf een koploper in de circulaire economie en wilt u bijdragen aan de Week van de Circulaire Economie door een event te organiseren? Mail dan uw idee naar Dianne de Fijter van het Groene Brein.

