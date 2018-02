Gezondheid Geschreven op 21-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

De grootste internationale vega beurs van Europa, die eerder wereldsteden als Berlijn, Parijs en Zurich aandeed, komt weer naar Nederland. Dit jaar staat het event in het teken van sportief, gezond en actief leven.

Na het succes van de maart editie 2017 met 7.600 bezoekers en 100 exposanten komt de vak- en publieksbeurs VeggieWorld op zaterdag 10 en zondag 11 maart 2018 voor de derde editie terug naar de Jaarbeurs in Utrecht. Natuurlijk is ook bij deze derde editie alles 100% plantaardig.

VeggieWorld onderscheidt zich van de bestaande food festivals en fairs door de grootse opzet en het internationale karakter. Het is het plek waar je kunt ervaren hoe een plantaardige toekomst er uit kan zien. Maak er kennis met de meest vooruitstrevende producenten en producten uit vele landen waaronder Duitsland, Oostenrijk en Groot-Brittannië. Proef gerechten die je niet voor mogelijk hield, koop de nieuwste dierproefvrije vegan beauty products en laat je verrassen en inspireren door kookdemonstraties, interactieve lezingen en gerenommeerde sprekers.

Of je nu flexitarier, vegetarier of een andere bewuste consument bent, bij VeggieWorld vind je wat je zoekt. Deze beurs is er voor iedereen die minder dierlijke producten wil eten en zich graag laat inspireren. Pik je graag een lezing of presentatie mee? Dat kan! Het live programma is inbegrepen in de toegangsprijs. De sprekers zijn nog even geheim. Wel kunnen we alvast vertellen dat bij deze editie enkele (inter)nationale celebrities aanwezig zullen zijn.