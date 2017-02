Verkiezingen Geschreven op 13-2-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Een publiek debat hoort niet alleen door politici, maar juist ook door de bevolking gevoerd te worden. Daarom introduceert Waarom Kies Jij een platform voor online ‘politiek speeddaten’, waarbij je op basis van je politieke voorkeur automatisch wordt gekoppeld aan een politieke tegenstander.

Door Nederlanders zelf aan het woord te laten brengt Waarom Kies Jij het politieke proces dichter bij de burger. Want een publiek debat hoort niet alleen door politici, maar juist ook door de bevolking gevoerd te worden.

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 lijkt Nederland steeds meer verdeeld over politieke eilanden. Terwijl het debat in Den Haag volop wordt gevoerd, is het voor kiezers moeilijk om in discussie te raken met iemand buiten de eigen politieke bubbel.

Om zulke bubbels te doorbreken introduceert Waarom Kies Jij online ‘politiek speeddaten’, waarbij je op basis van je politieke voorkeur automatisch wordt gekoppeld aan een politieke tegenstander. Zo kun je in een chatomgeving aan de hand van stellingen je stem laten horen, je mening toetsen, en de discussie aangaan met een andere Nederlander. Als de discussie op z’n eind loopt, kies je met één klik voor een nieuwe stelling of een nieuwe gesprekspartner.

