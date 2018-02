Vervoer en OV Geschreven op 7-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Op donderdag 29 maart 2018 organiseert de Topsector Logistiek in het PSV-station te Eindhoven haar jaarlijkse congres met als thema: De Winst van Duurzaamheid.

De Topsector Logistiek zet zich in voor economische groei en exportkracht. Daarnaast heeft de wereld om ons heen ook de volle aandacht: onze ambitie om te groeien gaat hand in hand met onze ambitie om de logistiek schoner en slimmer te maken. In de stad, waar mensen wonen en werken, gebeurt er heel veel in het kader van de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek. Voor alle bedrijven die zelf hun efficiëntie willen verbeteren en hun uitstoot willen verminderen, is er het succesvolle en aantrekkelijke programma Lean & Green.

