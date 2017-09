Evenementen Geschreven op 24-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Geen dieselaggregaten meer, maar 100% groene stroom voor theaterfestival de Parade in Amsterdam. Een zo duurzaam mogelijke Parade is al jaren een ambitie van de organisatie, daarom is er gezocht naar een alternatief voor de vervuilende het gebruik van aggregaten.

Én met succes, want het theaterfestival, dat in 2017 van 11 tot en met 27 augustus in het Martin Luther Kingpark plaatsvond, draaide dit jaar volledig op groene stroom, dankzij een vaste aansluiting op het net.

De dieselaggregaten zijn vaarwel gezegd en in samenwerking met Liander is een vaste stroomaansluiting gerealiseerd. Hiermee wordt ruim 100 ton CO2 voorkomen. Dat is vergelijkbaar met het jaarverbruik van 30 huishoudens. Hiermee is de Parade het eerste grote festival in Amsterdam zonder aggregaten en laat de Parade zien dat een volledig groene stroomvoorziening mogelijk is. Daarmee is de Parade met recht een duurzaam voorbeeld voor de festivalwereld.

Amsterdam is de tweede stad, na Utrecht, waar het festival volledig op vaste en groene stroom draait.Vorig jaar is de Parade in Utrecht, met behulp van de gemeente Utrecht, voor het eerst overgestapt op vaste stroom. Amsterdam is nu gevolgd. De organisatie is in gesprek met gemeente Rotterdam en Den Haag over de verduurzaming van het festival.

De Parade is op meerdere manieren al vele jaren zeer duurzaam bezig. Vooral het afvalbeleid verdient een grote pluim.Afval op de Parade bestaat niet. Bijna alles kan hergebruikt worden en daarom zamelen we alles ook apart in: glas, karton, papier, plastic, PET-flessen, olie en vetten. Daarnaast produceren we zelf zo min mogelijk afval door gebruik te maken van porseleinen serviesgoed, borden, bestek en herbruikbare glazen en geen wegwerpartikelen op het terrein te hebben.

Data De Parade 2018:

Rotterdam, Museumpark – 29 juni t/m zondag 8 juli

Den Haag, Westbroekpark – 13 juli t/m zondag 22 juli

Utrecht, Moreelsepark – 27 juli t/m zondag 12 augustus

Amsterdam, Martin Luther Kingpark – 17 augustus t/m zondag 2 september