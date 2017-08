Vervoer en OV Geschreven op 15-8-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Het internationale Electric Vehicle Symposium & Exhibition van 9 tot en met 11 oktober 2017 in Stuttgart is de toonaangevende beurs voor partijen die actief zijn binnen e-mobility. EVS is uitgegroeid tot hét ontmoetingsevenement voor de EV industrie. Producenten, gebruikers en beslissers laten zich informeren en inspireren over de nieuwste trends, ontwikkelingen en toepassingsmogelijkheden.

E-mobility biedt volop kansen voor de Nederlandse industrie. Bedrijven, kennisinstellingen en de overheid moeten deze samen verzilveren. Dat kan tijdens de 30e editie van het Electric Vehicle Symposium & Exhibition (EVS30).

In de Holland Lounge in hal 2 presenteert de Nederlandse e-mobilitysector zich aan het buitenland. Dit jaar staat het thema ‘Industrialization and market – the sustainable path to electromobility’ centraal. Met deze deelname laat Nederland haar gezamenlijke antwoord zien op vraagstukken rondom e-mobiliteit zoals: laadinfrastructuur, slim laden, internationale standaarden en protocollen, elektrische bussen en vrachtwagens, slim en autonoom vervoer.

EVS30 – the Electric Vehicle Symposium & Exhibition, held October 9-11, 2017, is the industry meeting point for the entire electromobility industry. Manufacturers, users and decision-makers can get the latest picture of all forms of electric mobility in Stuttgart and discuss new trends and possible uses of electric power transmission. Co-located with BATTERY+STORAGE and f-cell.