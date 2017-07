Evenementen Geschreven op 11-7-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Op zaterdag 29 juli 2017 is het alweer tijd voor de derde editie van het Puur Festival bij de Klinkenbergerplas in Oegstgeest. Met vier stages (house, techno, DnB en urban) kan iedereen weer even vergeten dat morgen bestaat.

Met veel food trucks, een lounge area, vette aankleding en allemaal leuke mensen zal ’t weer een editie worden die je niet mag missen.

Tickets voor Puur Festival 2017 zijn inmiddels in de verkoop. puur hanteert verschillende trappen, dus eerder een kaartje kopen is goedkoper. Minimale leeftijd is 18 jaar.

Er zijn wat regeltjes opgesteld om het voor iedereen leuk te houden (en sommige dingen wil de gemeente graag). Jammer dat bij die regeltjes niets staat over een duurzaam Puur festival 2017. Niets over het voorkomen van afval door herbruikbare Eco-glazen in te zetten.

Niets over het gebruik van duurzame stroom, over het voorkomen van waterverspilling en niets over het bevorderen van openbaar vervoer. Jammer, een gemiste kans. Wellicht goed om dit soort zaken even mee te nemen bij de organisatie van de vierde editie van het Puur Festival

Als je al overtuigd bent dat Puur de beste dagbesteding is die op 29 mogelijk is, kan je natuurlijk ook nu al een kaartje kopen.

