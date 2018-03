Cradle to Cradle Geschreven op 15-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Geld verdienen met circulair bouwen! Weet u wat er voor nodig is om een goede start te maken met circulair bouwen? Ontdek het tijdens de Praktijkdag Cobouw Circulair.

Ondernemers spreken open over hun ervaringen met het opzetten van circulaire activiteiten. Wat is er voor nodig om te starten met circulair bouwen? Welke circulaire verdienmodellen zijn er? En hoe kunnen bouwers, gemeenten en corporaties samenwerken om circulair bouwen mogelijk te maken?

De rode draad van de Cobouw Praktijkdag op donderdag 22 maart 2018 in Jardin d’Hiverre in Baarn, bestaat uit concrete projecten en praktijkcases bouw en utiliteit. Voor ontwikkelaars, aannemers, architecten, onderhoudsbedrijven, installateurs, woningcorporaties, gemeenten, scholen, zorginstellingen en adviseurs.

Maak een keuze uit ruim 20 sessies, van onder anderen: Thomas Rau (RAU: Material Matters. Het alternatief voor onze roofbouwmaatschappij), Michel Baars (New Horizon: Urban Mining in de praktijk) en Michel Schuurman (MVO Nederland: nieuwe circulaire verdienmodellen in de praktijk).

