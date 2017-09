Gezondheid Geschreven op 4-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Het Symposium Vrouw en Kanker, Hoe Kom Ik Weer in Mijn Kracht in Sneek is voor vrouwen die geraakt en/of betrokken zijn bij kanker, maakt niet uit welke kankersoorten.

Op zaterdag 30 september 2017 organiseert De Skulp, centrum voor leven met kanker in Friesland,in samenwerking met de Soroptimistclub Friesland-Zuidwesthoek een uniek symposium in het Atrium te Sneek.

De openingsrede wordt verzorgd door Professor dokter in de oncologie Manon Huizing. Zij is zeer betrokken bij haar patiënten en heeft recent het boek “Passie voor de patiënt, werken met kanker” uitgebracht.

In de grote zaal wordt doorlopend door diverse sprekers betrouwbare informatie gegeven inzake: Re-integreren binnen je werk. Lymfoedeem, hoe kom ik weer lekker in mijn vel? Psychosociale hulpverlening. Seksualiteit bij kanker. Lymfe-en borstreconstructies en Chemobrain.

In de vrije inloopruimte informatiestands die je de hele dag kunt bezoeken en is er de mogelijkheid te kunnen speed-daten (stel de vraag die je bezighoudt) met professionals. In het Skulp-café is er een luisterend oor, tijd voor een bakje koffie en kunt u genieten van de muziek van “It Matters”.

Vanaf 10.00 uur ben je van harte welkom. De toegang is gratis. Vooraf aanmelden wordt op prijs gesteld.

